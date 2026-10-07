小米官宣澎湃 OS 4 全面兼容苹果生态：重要信息双向同步、妙享桌面支持 Apple 三件套等

IT之家 10 月 7 日消息，小米澎湃 OS 官方微博今日宣布，澎湃 HyperOS 4 系统全面兼容苹果生态。

据IT之家今日早些时候报道，博主 @懒酱的日记本 分享，搭载澎湃 OS 4 系统的小米 18 Pro Max 已上线“与 Apple 设备互传”功能。从配图来看，新功能打通了苹果隔空投送 AirDrop。

延伸阅读

澎湃 OS 4 正式版于 2026 年 9 月 23 日随小米 18 Pro 系列首发，正式版自 10 月 15 日起陆续推送。该版本以“一气呵成”为核心理念，围绕底层流畅度、跨设备流转与全生态 AI（超级小爱 2.0）三大方向升级，并基于自研 HyperCore 内核。

文中提到的“与 Apple 设备互传”功能，底层依托谷歌的 Quick Share 跨平台方案。谷歌于 2025 年 11 月在 Pixel 10 系列上首次实现安卓 Quick Share 与苹果 AirDrop（隔空投送）互通，并在同年底宣布向更多安卓设备扩展。

使用该功能时，对方 Apple 设备需在控制中心将隔空投送设置为“所有人（10 分钟）”方可接收文件。在小米之前，三星、谷歌 Pixel 系列以及 OPPO Find X9 Ultra、vivo X300 Ultra 等旗舰已陆续加入支持，小米 17T Pro 也已于 2026 年 6 月通过 Quick Share 支持与苹果设备互传。

此前小米已在苹果 Apple Watch 应用商店上架“小米互联”应用，让 Apple Watch 与小米手机实现通知流转、健康数据同步与响铃查找等跨端协同。该应用需小米手机升级至澎湃 OS 4.0.1 或更高版本，支持的 Apple Watch 机型包括 Apple Watch Series 6 或更新机型、Apple Watch SE 2 或更新机型以及 Apple Watch Ultra 系列，且需运行 watchOS 11 或更高版本。

妙享桌面方面，Mac、iPad 需在 App Store 安装并打开“小米互联服务”应用，与小米手机登录相同的小米账号、连接相同网络或热点并开启蓝牙，同时在手机“设置 > 设备互联”中开启“设备互联”与“妙享桌面”开关。Mac 需升级至 macOS 12 及以上、iPad 需升级至 iPadOS 14 及以上；连接后可在 Mac、iPad 上查看并操作小米手机，并在相册、文件管理等应用间直接拖拽传输图片或文件。

小米的跨生态互联并非始于澎湃 OS 4。澎湃 OS 3 已支持与 iPhone 互联，包括微信、QQ、短信及电话通知的双向同步，同网络状态下 iPhone 可镜像回复小米手机的微信、QQ 消息、直接分享照片或文件，以及查看“小米云相册”、一键连接小米手机热点与查看位置等；跨设备解锁还支持通过 iPhone、iPad、Mac 的触控 ID、面容 ID 及密码解锁小米手机。其中“贴贴分享”需要 iPhone 12 及以上机型并升级至 iOS 17 及以上。