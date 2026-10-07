打通 AirDrop：小米 18 Pro Max 手机上线“与 Apple 设备互传”功能

IT之家 10 月 7 日消息，据博主 @懒酱的日记本 分享，搭载澎湃 OS 4 系统的小米 18 Pro Max 已上线“与 Apple 设备互传”功能。从配图来看，新功能打通了苹果隔空投送 AirDrop。

需要注意的是，在互传过程中，对方的 Apple 设备需在“控制中心”将“隔空投送”（AirDrop）设为“所有人（10 分钟）”即可接收文件。

据IT之家此前报道，今年 9 月，小米互联正式上架苹果 Apple Watch 应用商店，让 Apple Watch 与小米手机配对，可实现通知流转、健康数据同步及响铃查找等跨端协同。

通过小米互联，用户可以将小米手机的来电、短信、应用消息以及超级岛实时活动同步到 Apple Watch，抬腕即可查看与接听；Apple Watch 记录的步数、心率、卡路里、睡眠、运动时长等健康数据，可同步至小米运动健康；当设备不在身边时，还可通过响铃快速查找手机或手表。