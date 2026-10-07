打通 AirDrop：小米 18 Pro Max 手机上线“与 Apple 设备互传”功能

IT之家 10 月 7 日消息，据博主 @懒酱的日记本 分享，搭载澎湃 OS 4 系统的小米 18 Pro Max 已上线“与 Apple 设备互传”功能。从配图来看，新功能打通了苹果隔空投送 AirDrop。
需要注意的是，在互传过程中，对方的 Apple 设备需在“控制中心”将“隔空投送”（AirDrop）设为“所有人（10 分钟）”即可接收文件。
据IT之家此前报道，今年 9 月，小米互联正式上架苹果 Apple Watch 应用商店，让 Apple Watch 与小米手机配对，可实现通知流转、健康数据同步及响铃查找等跨端协同。
通过小米互联，用户可以将小米手机的来电、短信、应用消息以及超级岛实时活动同步到 Apple Watch，抬腕即可查看与接听；Apple Watch 记录的步数、心率、卡路里、睡眠、运动时长等健康数据，可同步至小米运动健康；当设备不在身边时，还可通过响铃快速查找手机或手表。
延伸阅读
该功能的底层依托谷歌的 Quick Share（快速分享）跨平台方案。谷歌于 2025 年 11 月在 Pixel 10 系列上首次实现安卓 Quick Share 与苹果 AirDrop 的互通，同年底宣布向更多安卓设备扩展。AirDrop 的底层是苹果专有的 AWDL（苹果无线直连协议），其建立在蓝牙和 Wi-Fi Direct 等开放标准之上，业界普遍认为谷歌通过“净室逆向工程”复现了相关能力，并采用 Rust 加固的安全架构，经独立安全专家审计。
在小米之前，三星、谷歌 Pixel 系列机型以及 OPPO Find X9 Ultra、vivo X300 Ultra 等旗舰已陆续加入 AirDrop 传输支持。小米 17T Pro 也曾于 2026 年 6 月通过 Quick Share 宣布支持与苹果设备的 AirDrop 文件互传；运行 HyperOS 3（基于 Android 16）的其他小米机型有望跟进，但该功能存在硬件级限制，非旗舰芯片机型可能无法升级。
苹果设备端将隔空投送设为“所有人（10 分钟）”的限制，来自苹果 AirDrop 本身的隐私协议，与通讯录中是否存有对方号码无关；同理，安卓手机接收文件时也需将 Quick Share 设为“所有人（10 分钟）”或处于接收模式。谷歌表示，跨平台传输通过安全的点对点直连通道完成，数据不会经过任何服务器中转。
关于文中提到的小米互联 App，其要求小米手机升级至澎湃 OS 4.0.1 或更高版本系统；支持的 Apple Watch 机型包括 Apple Watch Series 6 或更新机型、Apple Watch SE 2 或更新机型以及 Apple Watch Ultra 系列，且需运行 watchOS 11 或更高版本。