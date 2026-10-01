今日寒露：天҈要҈凉҈了҈

IT之家 10 月 8 日消息，今天是二十四节气中的寒露，寒露通常会在每年的 10 月 7 日至 10 月 9 日这几天，寒露的到来表示秋季的正式结束。寒露之后，气候从凉爽到寒冷，此节气中，南岭及以北的广大地区均已进入秋季，目前，北方大部分地区都已经入秋，东北、西北、西南等地已经进入冬季。

此时节，荷败蝉噤，桐残叶黄，千里霜铺，鸿雁南归，呈现出一派深秋景象。由于“寒露”是气候从凉爽到寒冷的过渡和转折，相对于“白露”而言，“寒露”期间气候更凉，气温更低，标志着深秋来临。“寒露脚不露”，一定要随时注意增添衣物。

寒露是农历二十四节气中的第十七个节气，属于秋季的第五个节气，表示秋季时节的正式结束；时间在公历每年 10 月 7 日 ~9 日。视太阳到达黄经 195° 时。寒露的意思是气温比白露时更低，地面的露水更冷，快要凝结成霜了。而《月令七十二候集解》说：“九月节，露气寒冷，将凝结也。”

寒露气候

我国将寒露分为三候：“一候鸿雁来宾；二候雀入大水为蛤；三候菊有黄华。”此节气中鸿雁排成一字或人字形的队列大举南迁；深秋天寒，雀鸟都不见了，古人看到海边突然出现很多蛤蜊，并且贝壳的条纹及颜色与雀鸟很相似，所以便以为是雀鸟变成的；第三候的“菊始黄华”是说在此时菊花已普遍开放。

这一时节，我国南方大部分地区各地气温继续下降。华南日平均气温多不到 20℃，即使在长江沿岸地区，气温也很难升到 30℃ 以上，而最低气温却可降至 10℃ 以下。

西北高原除了少数河谷低地以外，候（5 天）平均气温普遍低于 10℃，用气候学划分四季的标准衡量，已是冬季了。

寒露养生

“寒露”时节起，雨水渐少，天气干燥，昼热夜凉。从中医角度上说，这节气在南方气候最大的特点是“燥”邪当令，而燥邪最容易伤肺伤胃。

所以寒露养生的重点是养阴防燥、润肺益胃。同时要避免因剧烈运动、过度劳累等耗散精气津液。在饮食上还应少吃辛辣刺激、香燥、熏烤等类食品，宜多吃些芝麻、核桃、银耳、萝卜、番茄、莲藕、牛奶、百合、沙参等有滋阴润燥、益胃生津作用的食品。

同时室内要保持一定的湿度，注意补充水分，多吃雪梨、香蕉、哈密瓜、苹果、水柿、提子等水果。

寒露习俗

登高

由于重阳节位于寒露节气前后，因此寒露天气十分适合登山。而重阳节登高的习俗也成为了寒露节气的习俗，登高不仅可以怀古，陶冶情操，并且人们还可以通过登高，抛开工作的烦恼，缓解压力，放松自己。

观红叶

寒露时节赏红叶早已成为人们的传统习惯与秋季出游的重头戏。不过，适合寒露观红叶的是北方地区尤其是黄河以北。我国幅员辽阔，跨越纬度范围比较大，各地的红叶在辽阔的大地上呈现的时间是不同的。

吃芝麻

寒露到，天气由凉爽转向寒冷。根据中医“春夏养阳，秋冬养阴”的四时养生理论。这时人们应养阴防燥、润肺益胃。于是，民间就有了“寒露吃芝麻”的习俗。

饮菊花酒

寒露与重阳节接近，此时菊花盛开，为除秋燥，某些地区有饮“菊花酒”的习俗，这一习俗与登高一起，渐渐移至重阳节。菊花酒是由菊花加糯米、酒曲酿制而成，古称“长寿酒”，其味清凉甜美，有养肝、明目、健脑、延缓衰老等功效。

吃花糕

由于天气渐冷，树木花草凋零在即，故人们谓此为“辞青”。九九登高，还要吃花糕，因“高”与“糕”谐音，故应节糕点谓之“重阳花糕”，寓意“步步高升”。

关于寒露的诗词歌赋

《月夜梧桐叶上见寒露》

唐・戴察

萧疏桐叶上，月白露初团。

滴沥清光满，荧煌素彩寒。

风摇愁玉坠，枝动惜珠干。

气冷疑秋晚，声微觉夜阑。

凝空流欲遍，润物净宜看。

莫厌窥临倦，将晞聚更难。

《斋心》

唐・王昌龄

女萝覆石壁，溪水幽濛胧。

紫葛蔓黄花，娟娟寒露中。

朝饮花上露，夜卧松下风。

云英化为水，光采与我同。

日月荡精魄，寥寥天宇空。

《八月十九日试院梦冲卿》

宋・王安石

空庭得秋长漫漫，寒露入暮愁衣单。

喧喧人语已成市，白日未到扶桑间。

永怀所好却成梦，玉色彷佛开心颜。

逆知后应不复隔，谈笑明月相与闲。

《秋日望西阳》

唐・刘沧

古木苍苔坠几层，行人一望旅情增。

太行山下黄河水，铜雀台西武帝陵。

风入蒹葭秋色动，雨余杨柳暮烟凝。

野花似泣红妆泪，寒露满枝枝不胜。

《池上》

唐・白居易

袅袅凉风动，凄凄寒露零。

兰衰花始白，荷破叶犹青。

独立栖沙鹤，双飞照水萤。

若为寥落境，仍值酒初醒。

《玉蝴蝶》

宋・柳永

望处雨收云断，凭阑悄悄，目送秋光。

晚景萧疏，堪动宋玉悲凉。

水风轻、蘋花渐老，月露冷、梧叶飘黄。

遣情伤。故人何，烟水茫茫。难忘。

文期酒会，几孤风月，屡变星霜。

海阔山遥，未知何处是潇湘！

念双燕、难凭远信，指暮天、空识归航。

黯相望。断鸿声里，立尽斜阳。

《晚次宿预馆》

唐・钱起

乡心不可问，秋气又相逢。

飘泊方千里，离悲复几重。

回云随去雁，寒露滴鸣蛩。

延颈遥天末，如闻故国钟。

《木芙蓉》

唐・韩愈

新开寒露丛，远比水间红。

艳色宁相妒，嘉名偶自同。

采江官渡晚，搴木古祠空。

愿得勤来看，无令便逐风。

《宿瓜州》

李绅

烟昏水郭津亭晚，回望金陵若动摇。

冲浦回风翻宿浪，照沙低月敛残潮。

柳经寒露看萧索，人改衰容自寂寥。

官冷旧谙唯旅馆，岁阴轻薄是凉飙。

《晚景怅然简二三子》

唐・李峤

楚客秋悲动，梁台夕望赊。

梧桐稍下叶，山桂欲开花。

气引迎寒露，光收向晚霞。

长歌白水曲，空对绿池毕。

本文源自IT之家 2018 年《今日寒露：星空换季，冬天将至》，有修改。