微软 Surface Laptop Ultra 售价公布：起价 21988 元，128GB 内存顶配售 48388 元

IT之家 10 月 8 日消息，微软中国商城今天（10 月 8 日）上架 Surface Laptop Ultra，共有亮铂金和夜幕色两种颜色，起售价为 21,988 元，128GB 内存顶配售价为 48,388 元。
IT之家附上售价信息如下：
|CPU
|GPU
|内存
|SSD
|颜色
|售价
|18 核
|NVIDIA RTX Spark™ N1X，5120 核
|24GB 统一内存
|512GB
|亮铂金
|21,988 元
|18 核
|NVIDIA RTX Spark™ N1X，5120 核
|24GB 统一内存
|1TB
|亮铂金
|25,188 元
|18 核
|NVIDIA RTX Spark™ N1X，5120 核
|32GB 统一内存
|1TB
|夜幕色
|27,588 元
|18 核
|NVIDIA RTX Spark™ N1X，5120 核
|32GB 统一内存
|1TB
|亮铂金
|27,588 元
|20 核
|NVIDIA RTX Spark™ N1X，6144 核
|32GB 统一内存
|1TB
|夜幕色
|30,788 元
|20 核
|NVIDIA RTX Spark™ N1X，6144 核
|32GB 统一内存
|1TB
|亮铂金
|30,788 元
|20 核
|NVIDIA RTX Spark™ N1X，6144 核
|48GB 统一内存
|1TB
|夜幕色
|33,188 元
|20 核
|NVIDIA RTX Spark™ N1X，6144 核
|64GB 统一内存
|2TB
|夜幕色
|38,788 元
|20 核
|NVIDIA RTX Spark™ N1X，6144 核
|128GB 统一内存
|1TB
|夜幕色
|48,388 元
微软还提供硬件延长服务和意外损坏保障，其中一年硬件延长服务售价 588 元，两年、三年和四年 Microsoft Complete 全方位服务计划分别为 1,888 元、2,388 元和 2,988 元。
从配置来看，Surface Laptop Ultra 最高可选配 128GB 统一内存和 1TB SSD，搭载 6,144 核 GPU、20 核 CPU 及 Windows 11 专业版，售价达到 48,388 元。
微软表示，Surface Laptop Ultra 笔记本散热能力是现有 Surface 的 2.5 倍。离电运行时，这款笔记本可拥有插电状态的 99% 性能。
同时，这款笔记本重量不到 4.5 磅（约 2 千克），比 16 英寸 MacBook Pro 还要轻（2.14 千克）。Surface Laptop Ultra 还带有全新的磁吸式充电接口，采用标准 USB-C 接口形态，摒弃此前的 Surface Connect。