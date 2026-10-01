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微软 Surface Laptop Ultra 售价公布：起价 21988 元，128GB 内存顶配售 48388 元

2026/10/8 2:33:19 来源：IT之家 作者：故渊 责编：故渊
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IT之家 10 月 8 日消息，微软中国商城今天（10 月 8 日）上架 Surface Laptop Ultra，共有亮铂金和夜幕色两种颜色，起售价为 21,988 元，128GB 内存顶配售价为 48,388 元。

IT之家附上售价信息如下：

CPUGPU内存SSD颜色售价
18 核NVIDIA RTX Spark™ N1X，5120 核24GB 统一内存512GB亮铂金21,988 元
18 核NVIDIA RTX Spark™ N1X，5120 核24GB 统一内存1TB亮铂金25,188 元
18 核NVIDIA RTX Spark™ N1X，5120 核32GB 统一内存1TB夜幕色27,588 元
18 核NVIDIA RTX Spark™ N1X，5120 核32GB 统一内存1TB亮铂金27,588 元
20 核NVIDIA RTX Spark™ N1X，6144 核32GB 统一内存1TB夜幕色30,788 元
20 核NVIDIA RTX Spark™ N1X，6144 核32GB 统一内存1TB亮铂金30,788 元
20 核NVIDIA RTX Spark™ N1X，6144 核48GB 统一内存1TB夜幕色33,188 元
20 核NVIDIA RTX Spark™ N1X，6144 核64GB 统一内存2TB夜幕色38,788 元
20 核NVIDIA RTX Spark™ N1X，6144 核128GB 统一内存1TB夜幕色48,388 元

微软还提供硬件延长服务和意外损坏保障，其中一年硬件延长服务售价 588 元，两年、三年和四年 Microsoft Complete 全方位服务计划分别为 1,888 元、2,388 元和 2,988 元。

从配置来看，Surface Laptop Ultra 最高可选配 128GB 统一内存和 1TB SSD，搭载 6,144 核 GPU、20 核 CPU 及 Windows 11 专业版，售价达到 48,388 元。

微软表示，Surface Laptop Ultra 笔记本散热能力是现有 Surface 的 2.5 倍。离电运行时，这款笔记本可拥有插电状态的 99% 性能。

同时，这款笔记本重量不到 4.5 磅（约 2 千克），比 16 英寸 MacBook Pro 还要轻（2.14 千克）。Surface Laptop Ultra 还带有全新的磁吸式充电接口，采用标准 USB-C 接口形态，摒弃此前的 Surface Connect。

微软 Surface Laptop Ultra 发布会专题

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关键词：SurfaceWin11

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