堵截恶意安装包攻击，微软 Win10/Win11 新版 Outlook 下月起默认屏蔽 MSIX 附件

IT之家 10 月 8 日消息，微软在 Microsoft 365 消息中心发布公告，宣布将于 2026 年 11 月开始，Windows 和网页版 Outlook 将默认屏蔽 .msix 与 .msixbundle 附件。

根据公告内容，Windows 新版 Outlook 客户端以及网页版 Outlook 自 2026 年 11 月初起，.msix 与 .msixbundle 文件类型将加入 OwaMailboxPolicy 的 BlockedFileTypes 列表。

策略更新后，Windows 新版 Outlook 客户端以及网页版 Outlook 用户将无法发送、接收、打开或下载 .msix 与 .msixbundle 附件。

微软表示，此举为持续强化 Outlook 安全性的措施之一，旨在帮助组织防御潜在不安全附件。由于这两类文件在日常办公中使用频率较低，多数组织不会受到直接影响。

若组织确需使用 MSIX 相关附件，管理员可将 .msix 与 .msixbundle 加入用户 OwaMailboxPolicy 对象的 AllowedFileTypes 属性，实现白名单放行。

IT之家注：MSIX（.msix）是微软推出的现代 Windows 应用安装包格式，支持按架构或配置分发，具备签名验证与沙箱隔离等安全特性。MSIXBUNDLE（.msixbundle）是 MSIX 的容器格式，将多个 .msix 包打包为单一文件，以兼容不同 CPU 架构或语言包。