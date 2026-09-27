微软为新版 Outlook 新增发送前自动拼写检查功能，经典版添加更多 Copilot 功能

IT之家 9 月 27 日消息，微软想出了一项新功能，或许会成为用户选择新版 Outlook 而非经典版 Outlook 的理由：点击发送之前自动执行拼写检查。

据IT之家了解，Outlook 原本就依托微软编辑器（Microsoft Editor）提供拼写检查，可以在用户撰写邮件的过程中实时检查文字错误。不过微软即将推出的这项新功能工作方式有所不同：当用户正要发送一封含有拼写错误的邮件时，该功能会主动介入，提醒用户先修正错误，再把邮件发送出去。

目前，用户在 Outlook 撰写邮件时，已经可以在编辑框内看到拼写以及语法错误提示。这套能力由微软编辑器提供，相当于微软自家版的 Grammarly；只不过相比普通个人用户，它更多是面向商务场景做的优化。

但现实当中，有多少次是我们本打算临发送前修改错误，结果转头就忘了，就这样把有错别字的邮件发送出去了？而现在就有一个很直接的解决办法：在邮件真正发送出去之前拦住用户，再给一次改错的机会。

媒体 Windows Latest 在管理中心更新文档中发现，微软确认新版 Outlook 将于 2026 年 10 月起上线发送前自动拼写检查；不过这项功能至少要等到 2026 年 12 月中旬才会向全体用户广泛推送。

这项新增自动拼写检查的用意其实不言自明，微软官方是这样表述的：“如果用户不想每一封邮件都手动核查拼写，或是担心自己会有所疏漏！用户可以设置让 Outlook 在每次发送邮件之前自动帮用户完成拼写检查。”

据了解，微软并不会直接默认开启弹窗提醒拼写错误，因为频繁弹窗打扰很容易招致用户反感。

不少用户其实并不介意轻微的语法瑕疵；另外微软编辑器还经常出现误报的情况。举例来说，如果用户使用英式英语写法“colour”，而系统首选语言设置为美式英语，编辑器就会试图把它自动修改成“color”。

考虑到这类误判问题，同时兼顾用户自主控制权，微软不会强制开启发送前自动拼写检查。自 2026 年 10 月起，用户可以自行在设置当中手动打开该开关。

经典版 Outlook 不会上线这套发送前自动拼写检查功能。按照规划，该版本后续原则上只接收安全修复与优化，Copilot 相关更新属于例外情况。

另一篇管理中心更新记录显示，微软正在为经典版 Outlook 里的 Copilot 增加一项名为“用户主动触发见解（User Initiated Insights）”的新特性。

该特性允许用户仅在有需要的时候手动唤起 Copilot。举个例子：选中一段文字之后，点击“解释这段内容”，随后 Copilot 就会基于选中的文本给出结合上下文的解读分析。

微软表示：“本次升级让用户可以更好地掌控 Copilot 介入协助的时机与方式，直接在现有工作流程之内提升工作效率、文字清晰度以及决策质量。”

微软已于 2026 年 5 月启动该功能的内部测试，计划 2026 年 10 月向所有用户正式推送。

如果用户还不太清楚这项功能的实际用处，可以参考下方截图：

Copilot 不会再毫无征兆地从侧边栏或者搜索栏自动弹出；只有当用户觉得需要帮助的时候才手动启动。点击“解释这段内容”之后，Outlook 就会把选中的文本发送至 Copilot 侧边栏；AI 会结合完整上下文（当前邮件以及过往往来邮件）尝试对选中文字做出解读。

倘若用户打算从经典版 Outlook 迁移出去，微软也准备了相关方案来降低迁移门槛。

新版 Outlook 将会新增一套复刻经典版 Outlook 的主题，让界面观感与操作体验更加贴近旧版 Win32 客户端。

不过，大家继续坚守经典版 Outlook，并不仅仅是出于界面外观的偏好。很多情况下，用户保留旧版，是因为新版 Outlook 依旧缺少不少对日常工作流程至关重要的高级功能。