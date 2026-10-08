位于海拔 4600-4800 米雪域高原，西藏阿里地区首个风电工程进入并网调试阶段

IT之家 10 月 8 日消息，据央视新闻今天（8 日）清晨报道，西藏阿里地区首个风电工程 —— 中广核阿里改则 5 万千瓦风电项目近日完成全部风机吊装，全面进入并网调试阶段，计划于 2026 年底并网运行。

该项目位于海拔 4600 米至 4800 米的阿里雪域高原，共建设 10 台单机容量 5 兆瓦的风电机组。根据报道，超高海拔地区空气稀薄、高寒缺氧，进入 9 月中旬后，当地气温降至 0℃ 以下，加上大风、冰雹等天气影响，大部件运输和风机吊装作业窗口有限。建设过程中，项目通过实时监测风速、动态调整施工方案，抢抓适宜气象窗口，完成全部风机吊装。

国庆期间，项目现场仍有 60 余名建设人员坚守，目前正推进工程质量验收、升压站设备调试等工作，为后续并网运行做准备。项目全容量投运后，年发电量可达 1.8 亿千瓦时，等效减排二氧化碳约 15 万吨，将有效填补区域清洁能源供给缺口。

IT之家查询中国广核集团资料获悉，该项目规划总投资 2.8 亿元，建设内容包括 10 台单机容量 5 兆瓦的风电机组、1 万千瓦储能系统，以及配套 110 千伏升压站、集电线路等设施。

项目采用 SI-19050 型风机，该机型专为阿里 5000 米级超高海拔环境定制，具备高原适配强、核心部件配置扎实、平台可靠性高、发电经济性突出等优势，可保障项目长期稳定出力。今年 7 月，项目完成首台风机吊装。