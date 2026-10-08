无视 Denuvo 起诉，voices38 攻破又一款 D 加密游戏《Atomfall》

IT之家 10 月 8 日消息，Rebellion 旗下生存动作游戏《Atomfall》于当地时间 10 月 7 日在 CrackWatch 社区出现了 Denuvo 保护被绕过的版本，相关作者正为“voices38”。这也意味着 voices38 在沉寂约一个月后再次发布了新的 Denuvo 绕过作品。

IT之家注：由于部分用户对于破解的定义不同，为避免争议，此处不再以破解描述。

《Atomfall》由 Rebellion Developments 开发，于 2025 年 3 月 27 日发售，采用 Denuvo Anti-Tamper 保护。此次出现的 voices38 版本容量约为 53.8GB。

此次事件的背景是 Irdeto 与 voices38 之间正在进行的法律纠纷。Denuvo 母公司 Irdeto 于 2026 年 9 月在美国加州北区联邦地区法院起诉 voices38，指控其绕过包括《霍格沃茨之遗》《黑神话：悟空》等 26 款游戏的 Denuvo Anti-Tamper 保护。该诉讼依据的是美国《数字千年版权法》（DMCA）的反规避条款，但截至目前 Denuvo 仍不知道被告的真实身份。

10 月初，Irdeto 进一步向法院申请提前向 Discord、Valve 和 Reddit 发出传票，以获取可能用于确认 voices38 真实身份的信息。Denuvo 表示，公司此前已经直接联系这三家平台，但未能获得相关用户数据，因此希望通过法院授权进行有限的证据调查。

根据 Denuvo 提交的文件，公司目前认为一个 Discord 账号、一个 Reddit 账号以及 7 个 Steam 账号可能与 voices38 有关，并希望获取这些账号的注册资料、账单地址、支付方式、交易记录、关联账号以及带时间戳的 IP 地址等信息。Denuvo 还表示，其调查发现了与被认为属于 voices38 的活动有关的加密货币交易记录，涉及 FixedFloat 交易平台。

在诉讼启动后，voices38 曾表示“一切正常，所有事情都会照常继续”，但此后约一个月没有新的作品发布，因此社区一度猜测其活动可能受到诉讼影响。

与此同时，另一支名为 DenuvOwO 的 D 加密绕过团队此前已经停止活动。有成员在 Denuvo 对 voices38 采取法律行动后表示，他们不愿承担可能由相关活动带来的法律风险。

与部分利用 Hypervisor 技术绕过 Denuvo 的方案不同，voices38 此前主要发布直接修改游戏程序、绕过 Denuvo 检查的“传统破解”版本，因此两者在技术路径上并不相同，但仍有部分用户坚持认为这不能算破解。

对于发行商而言，Denuvo 通常被用于保护游戏发售初期的销售窗口。不过，部分厂商会在游戏上市一段时间后移除 Denuvo。与此同时，《星球大战：银河赛车手》和《皇牌空战 8：希孚之翼》等近期发售的 AAA 游戏仍采用 Denuvo 保护，显示该 DRM 方案目前暂无可替代。

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