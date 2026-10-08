应对汽车大灯“太刺眼”、为新技术扫清障碍，美国将修订车辆照明标准

IT之家 10 月 8 日消息，据路透社报道，当地时间 6 日，美国国家公路交通安全管理局宣布将修订车辆照明标准，一方面解决汽车大灯眩光引发的担忧，另一方面为更先进的安全照明技术扫除法规障碍。

此次修订将涉及 LED 车灯、光线感应器、自动远光灯和可更换光源等规定。管理局还会重新评估大灯的安装高度和照射方向，研究这些因素对驾驶员视野及眩光的影响，再据此调整标准。

近年针对汽车大灯过于刺眼的投诉增多，部分美国议员要求政府为大灯亮度设定最高标准。与此同时，高车身皮卡和 SUV 在道路上越来越常见，也使眩光问题受到更多关注。

目前大多数新车都采用 LED 大灯，亮度明显高于传统卤素大灯。

NHTSA 局长乔纳森 · 莫里森说：“现行标准限制了车企采用有助于提升安全性的最新照明技术，因此我们将召集主要专家和各方代表，共同更新标准，并解决可能造成眩光的问题。”

美国公路安全保险协会去年公布的一项研究显示，眩光在夜间交通事故中所占比例仍然很低。研究发现，相比夜间视野不足，大灯眩光造成的事故少得多。2015 年至 2023 年，美国 11 个州每 1000 起夜间交通事故中，只有 1 至 2 起将大灯眩光列为事故因素。

图源：Pexels

IT之家从报道中获悉，美国联邦大灯标准对最低和最高亮度的要求自 1997 年以来没有调整。美国公路安全保险协会的研究还发现，70 岁以上驾驶员受大灯眩光影响最明显。

2022 年，NHTSA 放宽规定，允许车企为新车配备自适应远光灯。这类车灯能够根据前方车辆的位置改变光束分布，主动压低照向其他车辆区域的亮度。

NHTSA 将采用协商式规则制定程序更新车辆照明标准。美国交通部长肖恩 · 达菲将任命最多 18 名代表参与制定工作，成员来自车辆照明制造商、机动车设备行业协会、安全组织、研究机构和工程师协会。