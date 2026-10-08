《极限竞速：地平线 6》开发商 Playground Games 承认与玩家沟通不足，后续考虑调整

IT之家 10 月 8 日消息，《极限竞速：地平线 6》开发商 Playground Games 承认，工作室过去与玩家沟通得不够。

该作今年 5 月登陆 Xbox Series X|S 和 PC，获得媒体广泛好评，Metacritic 评分达到 90 分。发售以来，游戏每四周更新一期嘉年华播放列表，其中又按周划分为不同季节，玩家可以完成各种任务并解锁车辆。

本周早些时候推出的最新更新加入了与 7-Eleven 的限时联动，玩家可以通过活动为游戏角色解锁服装。但一些玩家认为，Playground Games 虽然一直在为游戏增加内容，却缺少与社区的真正交流，玩家提出的问题和诉求也没有得到充分回应。

Playground Games 随后在 10 月 6 日晚发布声明称，工作室一直有留意玩家反馈，但在与玩家沟通方面做得不够。“地平线社区的各位，大家好。我们一直在看大家对《极限竞速：地平线 6》的评论，也意识到过去与大家交流得不够。我们会继续定期推出新内容和修复更新，同时也想告诉大家，我们听到了大家对发售后更新的意见。对于今后的游戏内容，以及我们与大家沟通的方式，我们都会考虑作出调整。请继续关注！”

据IT之家此前报道，爆料人 billbil-kun 几乎在同一时间透露，《极限竞速：地平线 6》预计将在 2027 年 1 月 26 日登陆索尼 PS5 平台。然而按照 Playground Games 的口径，该作将在今年晚些时候登陆 PS5。

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