优必选机器人再进车企：携手一汽-大众推进人形机器人在物流场景应用落地

IT之家 10 月 8 日消息，优必选今日发文，宣布已与一汽-大众汽车有限公司达成战略合作，双方将共同推进具身智能机器人在物流领域的应用场景开发及测试，同时构建示范应用场景，加速人形机器人在智能制造领域的部署与应用。

IT之家此前报道，优必选 Walker S Lite 此前已进入一汽-大众青岛分公司的国家级智能制造示范工厂进行车辆质检实训，与工厂自动化控制系统实现无缝集成对接，能够精准、高效地执行复杂任务。双方此次合作是在既有基础上向物流场景的进一步拓展。

面向人形机器人在工业制造等真实场景的落地应用，优必选已构建起包括具身大脑、仿人小脑、高性能本体、群体智能在内的四大核心技术集群。在具身大脑核心领域，优必选搭建了“基座模型-世界模型-行动模型”的全栈自研技术体系，让机器人具备“理解世界-预测世界-决策行动”的完整具身智能能力。

产能方面，优必选柳州工业人形机器人超级智慧工厂已于 2026 年 9 月 12 日正式投产，定位为全球首个适配万台级产能的人形机器人智能制造标杆工厂。

据广西壮族自治区政府门户网站报道，该工厂占地面积 1.4 万平方米，主要生产 Walker S 系列、Cruzr 系列具身智能工业人形机器人，每 10 分钟可下线 1 台机器人，年规划产能超万台，并落地了“用机器人造机器人”的智造模式。

根据优必选 2025 年全年业绩报告，公司全年总营收达 20.01 亿元，同比增长 53.3%，位居全球人形机器人公司之首。在全尺寸具身智能人形机器人（非遥控非玩具，身高 160cm 以上，大脑芯片算力≥200T）细分品类中，优必选实现收入 8.2 亿元，同比增长 2203.7%，销量 1079 台，收入与销量均位列全球第一。但需要注意的是，若按全球人形机器人总出货量口径统计，据 IDC 报告，2025 年全球人形机器人出货量接近 1.8 万台，宇树科技以超 5500 台的出货量位居前列。