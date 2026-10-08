《战地 6》领衔加入微软 10 月 Xbox Game Pass 游戏库，《光与影：33 号远征队》10 月 15 日离库

IT之家 10 月 8 日消息，微软公布了 2026 年 10 月第一波 Game Pass 新增游戏阵容，共计 9 款新作将在 10 月 8 日至 16 日期间陆续入库，其中 7 款为首发加入。
10 月 8 日率先入库三款游戏：
《Echo Weaver》是一款时间循环题材的银河恶魔城解谜游戏，由 Moonlight Kids 开发，玩家扮演最后一位“编织者”，通过掌握时间循环中的知识来推进游戏进程，首发登陆云游戏、Xbox Series X|S 和 PC 平台，支持 Game Pass Ultimate 和 PC Game Pass。
同日入库的《Forever Ago》是一款单人公路旅行冒险游戏，首发登陆云游戏、主机和 PC，支持 Game Pass Ultimate 和 PC Game Pass。
国产像素风 Roguelike 动作游戏《霓虹深渊 2》同日登陆云游戏、Xbox Series X|S 和 PC 平台，支持 Game Pass Ultimate、Game Pass Premium 和 PC Game Pass，该作正式版 1.0 同步登陆多平台。
10 月 13 日入库三款作品：
《战地 6》将登陆云游戏、Xbox Series X|S 和 PC 平台，支持 Game Pass Ultimate 和 PC Game Pass。Game Pass Ultimate 订阅用户包含 EA Play 服务，可解锁 EA Play 部署包并领取第 5 赛季 EA Play 包。
《Deep Dish Dungeon》是一款融合银河恶魔城与制作元素的生存探索游戏，支持单人及在线合作，首发即加入 Xbox Game Pass，登陆云游戏、Xbox Series X|S 和 PC 平台，支持 Game Pass Ultimate 和 PC Game Pass。
《不朽遗志》（Valor Mortis）是一款由《幽灵行者》开发商 One More Level 打造的第一人称魂类动作游戏，背景设定于拿破仑战争时代的平行世界，玩家扮演从战场坟墓中苏醒的前士兵威廉，首发登陆云游戏、Xbox Series X|S、掌机和 PC 平台，支持 Game Pass Ultimate 和 PC Game Pass。
10 月 15 日：
《Bluey's Happy Snaps》是一款以澳大利亚动画《布鲁伊》为背景的动画冒险游戏，支持双人合作，首发登陆云游戏、主机、掌机和 PC，支持 Game Pass Ultimate 和 PC Game Pass。
《链兽角斗》（Chained Beasts）是一款支持 1 至 4 名玩家合作的角斗士 Roguelike 游戏，玩家与队友通过锁链相连进行战斗，登陆云游戏、Xbox Series X|S 和 PC，支持 Game Pass Ultimate 和 PC Game Pass。
10 月 16 日：
PC 独占的策略建造游戏《繁星之海》（Beyond These Stars）首发入库，登陆 Game Pass Ultimate 和 PC Game Pass，玩家在太空鲸鱼背上建造城市并管理供应链。
其他
9 款游戏将于 10 月 15 日离开 Game Pass 库，包括《光与影：33 号远征队》《瘟疫传说：安魂曲》《Crime Scene Cleaner》《甜甜圈都市》《暗邪西部》《罗马之城》《超自然车旅》《超级巴基球》和《The Casting of Frank Stone》。
此外，Game Pass Ultimate、Premium 和 Essential 订阅用户即日起可在《狂野飙车：传奇》中领取福特 GT MKII、250 代币和 25 万 credits 的会员福利。