《战地 6》领衔加入微软 10 月 Xbox Game Pass 游戏库，《光与影：33 号远征队》10 月 15 日离库

IT之家 10 月 8 日消息，微软公布了 2026 年 10 月第一波 Game Pass 新增游戏阵容，共计 9 款新作将在 10 月 8 日至 16 日期间陆续入库，其中 7 款为首发加入。

10 月 8 日率先入库三款游戏：

国产像素风 Roguelike 动作游戏《霓虹深渊 2》同日登陆云游戏、Xbox Series X|S 和 PC 平台，支持 Game Pass Ultimate、Game Pass Premium 和 PC Game Pass，该作正式版 1.0 同步登陆多平台。

同日入库的《Forever Ago》是一款单人公路旅行冒险游戏，首发登陆云游戏、主机和 PC，支持 Game Pass Ultimate 和 PC Game Pass。

《Echo Weaver》是一款时间循环题材的银河恶魔城解谜游戏，由 Moonlight Kids 开发，玩家扮演最后一位“编织者”，通过掌握时间循环中的知识来推进游戏进程，首发登陆云游戏、Xbox Series X|S 和 PC 平台，支持 Game Pass Ultimate 和 PC Game Pass。

10 月 13 日入库三款作品：

《战地 6》将登陆云游戏、Xbox Series X|S 和 PC 平台，支持 Game Pass Ultimate 和 PC Game Pass。Game Pass Ultimate 订阅用户包含 EA Play 服务，可解锁 EA Play 部署包并领取第 5 赛季 EA Play 包。

《Deep Dish Dungeon》是一款融合银河恶魔城与制作元素的生存探索游戏，支持单人及在线合作，首发即加入 Xbox Game Pass，登陆云游戏、Xbox Series X|S 和 PC 平台，支持 Game Pass Ultimate 和 PC Game Pass。