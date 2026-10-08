或成全球科技公司首例，三星预计单季利润冲破百万亿韩元

IT之家 10 月 8 日消息，据路透社今天（8 日）报道，三星电子预计季度利润将超过 100 万亿韩元（IT之家注：现汇率约合 4,958 亿元人民币），在全球科技公司中率先突破这一关口。

AI 芯片需求旺盛拉动存储芯片销售，第三季度利润预计同比增长近 9 倍。作为全球最大的存储芯片制造商，三星预计 7 月至 9 月营业利润达到 107.4 万亿韩元（现汇率约合 5,324.89 亿元人民币），略高于伦敦证券交易所集团 SmartEstimate 给出的 106.1 万亿韩元（现汇率约合 5,260.44 亿元人民币）预期。

利润有望再创新高的消息未能明显提振三星股价，早盘下跌 0.2%，韩国综合股价指数 KOSPI 同期下跌 0.5%。市场担忧 AI 热潮难以持久，三星股价较 6 月创下的历史高点跌去超过 25%。

存储芯片价格持续上涨已一年有余。作为全球最大的存储芯片制造商，三星、SK 海力士和美光“三剑客”利润率均创下历史新高。价格涨势趋缓，受到投资者密切关注。

三星预计，第三季度营收同比增长 127%，至 195 万亿韩元（现汇率约合 9,668.1 亿元人民币）。三星定于 10 月 29 日发布详细财报，披露各业务部门的盈利情况。

利润增长预计主要来自存储芯片业务。常规 DRAM 和 NAND 闪存供给紧张，高带宽内存（HBM）需求也在增长，共同推动价格飙升。AI 应用需要处理海量数据，HBM 在其中的角色不可或缺。

但存储芯片市场的繁荣也让三星其他业务承压，尤其是智能手机和消费电子部门，零部件成本上涨带来的压力不断加大。

分析师称，三星移动业务第三季度亏损超过 10 亿美元（现汇率约合 67.12 亿元人民币），比预期更严重。

晶圆代工业务也预计继续亏损。分析师认为，固定成本负担较重、产能利用率仍然偏低，是主要制约因素。不过，先进制程需求增强，预计会推动未来几个季度的产能利用率回升。三星一直希望在先进制程代工领域缩小与台积电的差距。

投资者称，本月晚些时候的财报电话会议上，三星股东回报政策的细节也将是值得关注的重点。

相关阅读：