工信部：今年 1—8 月，我国规模以上互联网企业利润总额同比增长 12.7%

IT之家 10 月 8 日消息，工信部今日发布 2026 年 1—8 月份互联网和相关服务业运行情况，1—8 月份，互联网业务收入保持平稳增长，利润总额增速加快，研发经费投入保持高速增长。
一、总体运行情况
互联网业务收入保持平稳增长。1—8 月份，我国规模以上互联网和相关服务企业（以下简称互联网企业）互联网业务收入同比增长 8.9%。增速较 1—7 月份提高 1.6 个百分点。分领域看，信息服务领域企业互联网业务收入同比增长 8%，生活服务领域企业互联网业务收入同比下降 0.3%。
利润总额增速加快。1—8 月份，我国规模以上互联网企业利润总额同比增长 12.7%，增速较 1—7 月份提高 7.7 个百分点。
研发经费投入保持高速增长。1—8 月份，我国规模以上互联网企业研发经费投入同比增长 15.0%，增速较 1—7 月份提高 0.2 个百分点。
二、分地区运行情况
1—8 月份，东部地区、中部地区、西部地区、东北地区互联网业务收入分别同比增长 10.2%、 -14.3%、 2.6%、 -19.1%。东部地区互联网业务收入占全国的 91%。京津冀地区互联网业务收入同比增长 12.4%，长三角地区互联网业务收入同比增长 9.8%，两个地区互联网业务收入占全国的比例分别为 33.8% 和 30.8%。1—8 月份，全国互联网业务收入实现正增长的省（区、市）有 16 个，北京、广东、上海、浙江和贵州互联网业务收入居全国前 5。
IT之家注：规模以上互联网和相关服务企业口径为上年互联网和相关服务收入 2000 万元及以上，文中所有同比增速均按可比口径计算。