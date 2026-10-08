机械师 14 Ultra 轻薄本 X7 358H + 32GB + 1TB 款上市，到手价 7224.15 元

IT之家 10 月 8 日消息，机械师 (MACHENIKE) 14 Ultra 轻薄笔记本电脑的英特尔酷睿 Ultra X7 处理器 358H 配置现已开售。

其搭载 32GB LPDDR5X 内存、1TB M.2 PCIe Gen4 SSD 存储，标价 8,499 元、国家补贴后到手价为 7,224.15 元。

该笔记本电脑拥有全金属机身，A/D 两面为阳极氧化航空铝材，镁合金提升机身刚性，轻约 1.1kg、薄约 15.9mm。

其内置双风扇双热管散热系统，支持 40W 性能释放；配备 14" 2880×1800 120Hz 400nits 屏幕；预留第二 M.2 盘位；集成 70Wh 电池；搭载 2MP IR 摄像头；拥有雷电 4 在内的 3A2C USB 接口以及 HDMI、3.5mm 音频插孔。

2026 年数码家电政府补贴持续进行中，IT 之家为大家汇总国补领券地址，买数码家电之前记得领取。

数码补贴：点此领券

手机 / 平板 / 3C 数码支持 8.5 折政府补贴，不超过 6000 元的产品至高立减 500 元。

家电补贴：点此领券

多类家电支持 8.5 折政府补贴，单品至高补贴 1500 元。

广告声明：文内含有的对外跳转链接（包括不限于超链接、二维码、口令等形式），用于传递更多信息，节省甄选时间，结果仅供参考，IT之家包含外链的文章均包含本声明。