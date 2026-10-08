工信部：2026 年 1-8 月我国电子信息制造业营收 12.8 万亿元，同比增长 20.1% ，利润总额同比增 1.1 倍

IT之家 10 月 8 日消息，工信部近日发布 2026 年 1—8 月份电子信息制造业运行情况，2026 年 1-8 月，我国电子信息制造业生产快速增长，出口持续上行，效益改善态势稳固，投资保持稳步增长，行业整体发展态势良好。
一、生产快速增长
1-8 月份，规模以上电子信息制造业增加值同比增长 15.7% ，增速较去年同期高 4.9 个百分点。8 月份，规模以上电子信息制造业增加值同比增长 17.2% ；主要产品中，集成电路产量 3860 亿块，同比增长 22.3% ；电子元件产量 6.2 万亿只，同比增长 13.1% 。
二、出口持续上行
1-8 月份，规模以上电子信息制造业累计实现出口交货值同比增长 8.2% ，较 1-7 月份提高 0.2 个百分点。8 月份，规模以上电子信息制造业实现出口交货值同比增长 9.3% 。据海关统计，1-8 月份，我国出口锂离子蓄电池 36.9 亿个，同比增长 22.9% ；出口家用电器 31.5 亿台，同比增长 5.1% 。
三、效益改善态势稳固
1-8 月份，规模以上电子信息制造业实现营业收入 12.8 万亿元，同比增长 20.1% ；营业成本 10.8 万亿元，同比增长 16.7% ；实现利润总额 8475 亿元，同比增长 1.1 倍。8 月份，规模以上电子信息制造业营业收入 1.74 万亿元，同比增长 25% 。
四、投资保持稳步增长
1-8 月份，电子信息制造业固定资产投资同比增长 8.1% ，较 1-7 月份提高 0.3 个百分点，比去年同期增速高 8.2 个百分点。
五、中部地区收入增长较快
1-8 月份，规模以上电子信息制造业东部地区实现营业收入 88206 亿元，同比增长 14.6% ，较 1-7 月份提高 0.5 个百分点；中部地区实现营业收入 25802 亿元，同比增长 48% ，较 1-7 月份提高 2.1 个百分点；西部地区实现营业收入 13529 亿元，同比增长 15.9% ，较 1-7 月份提高 0.7 个百分点；东北地区实现营业收入 565.7 亿元，同比下降 -0.2%，较 1-7 月份回落 2.6 个百分点。
8 月份，东部地区实现营业收入 11770 亿元，同比增长 17.8% ；中部地区实现营业收入 3707 亿元，同比增长 61.6% ；西部地区实现营业收入 1682 亿元，同比增长 21.1% ；东北地区实现营业收入 196.7 亿元，同比下降 -4.8%。