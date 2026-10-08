消息称 AMD 多款显卡 10 月起正式上调指导价，最高涨价 700 元

IT之家 10 月 8 日消息，据博板堂旗下公众号 ChannelGate 视博合聚今日消息，AMD 总部已经通知显卡产品，从 10 月 1 日正式执行涨价，包括国内以及国外全球市场均统一涨价。

报道称，AMD 主要考虑到显存一顆 2G 成本再次上涨幅度约 10% 左右，以及芯片代工成本的上涨等因素影响，决定针对显卡产品的价格普遍拉涨，将涉及大部分型号均有一定不同程度的上涨。

报道提到，AMD Q4 季度执行 SEP（Suggested E-tail Price）指导价格体系，以及环比 Q3 SEP 的价格调整情况披露如下：

RX 9070 XT：价格不变，执行 6999 元。

RX 9070： 上涨 700 元 ，执行 6299 元。

RX 9070 GRE： 价格上涨 400 元 ，执行 4999 元。

RX 9060 XT-16G： 价格上涨 600 元 ，执行 4899 元。

RX 9060 XT-8G： 价格上涨 300 元 ，执行 3390 元。

RX 7650 GRE： 价格上涨 400 元 ，执行 2999 元。

RX 6500 XT：价格不变，执行 1599 元。

ChannelGate 视博合聚今年 9 月称，供应链端消息，上游晶圆代工龙头台积电，基于制造成本持续抬升的因素，已经向旗下客户通知芯片代工报价上调，涨幅大约 10%。由于 AMD 旗下绝大多数芯片产品均交由台积电代工生产，晶圆代工成本上涨会直接挤压 AMD 的产品毛利，因此 AMD 即将启动成本向下传导的动作。