AMD 发布 Adrenalin 26.9.2 肾上腺素驱动：新增《我的世界：地下城 2》等多款游戏支持

IT之家 9 月 29 日消息，AMD 今日发布了最新的 Adrenalin Edition 26.9.2 可选显卡驱动，本次更新重点带来多款新游戏支持，修复了多个主流游戏运行中的驱动异常问题。
新游戏支持与性能优化
《我的世界：地下城 2》
《使命召唤：现代战争 4》战役抢先体验
《巫师 3：狂猎 完全版》十周年纪念补丁
《战争机器：事变日》
《控制：共振》
《不朽遗志》（Valor Mortis）
Bug 修复
修复了 Radeon RX 7000 系列显卡运行《最终幻想 7：重生》时偶发的驱动超时问题
修复了 Radeon RX 6000 系列显卡在 DX12 模式下运行《战争雷霆》并开启即时重放、无边框区域捕获时偶发的驱动超时问题
修复了在《Resonance：A Plague Tale Legacy》中关闭帧生成后，驱动中 Anti-Lag 2 显示为未激活的问题
修复了 Radeon RX 9000 系列显卡运行《杀手：暗杀世界》时偶发驱动超时或系统冻结问题
已知问题
在部分对 HuggingFace 和 GitHub 访问受限地区，可能出现 AI 捆绑组件安装失败的问题
在 Windows 10 系统上，安装驱动后 AMD 智能访问显存（Smart Access Memory）可能会被自动禁用
Radeon RX 7000 系列显卡运行《刺客信条：黑旗 记忆重置》时，可能偶发应用崩溃或驱动超时问题
Radeon RX 5000 系列显卡运行《战争雷霆》时，可能偶发驱动超时问题；遇到该问题的用户建议回退至 AMD Software: Adrenalin Edition 26.9.1 版本