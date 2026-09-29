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AMD 发布 Adrenalin 26.9.2 肾上腺素驱动：新增《我的世界：地下城 2》等多款游戏支持

2026/9/29 22:15:37 来源：IT之家 作者：小泵 责编：小泵
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IT之家 9 月 29 日消息，AMD 今日发布了最新的 Adrenalin Edition 26.9.2 可选显卡驱动，本次更新重点带来多款新游戏支持，修复了多个主流游戏运行中的驱动异常问题。

新游戏支持与性能优化

  • 《我的世界：地下城 2》

  • 《使命召唤：现代战争 4》战役抢先体验

  • 《巫师 3：狂猎 完全版》十周年纪念补丁

  • 《战争机器：事变日》

  • 《控制：共振》

  • 《不朽遗志》（Valor Mortis）

Bug 修复

  • 修复了 Radeon RX 7000 系列显卡运行《最终幻想 7：重生》时偶发的驱动超时问题

  • 修复了 Radeon RX 6000 系列显卡在 DX12 模式下运行《战争雷霆》并开启即时重放、无边框区域捕获时偶发的驱动超时问题

  • 修复了在《Resonance：A Plague Tale Legacy》中关闭帧生成后，驱动中 Anti-Lag 2 显示为未激活的问题

  • 修复了 Radeon RX 9000 系列显卡运行《杀手：暗杀世界》时偶发驱动超时或系统冻结问题

已知问题

  • 在部分对 HuggingFace 和 GitHub 访问受限地区，可能出现 AI 捆绑组件安装失败的问题

  • Windows 10 系统上，安装驱动后 AMD 智能访问显存（Smart Access Memory）可能会被自动禁用

  • Radeon RX 7000 系列显卡运行《刺客信条：黑旗 记忆重置》时，可能偶发应用崩溃或驱动超时问题

  • Radeon RX 5000 系列显卡运行《战争雷霆》时，可能偶发驱动超时问题；遇到该问题的用户建议回退至 AMD Software: Adrenalin Edition 26.9.1 版本

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关键词：AMD显卡驱动Radeon肾上腺素驱动

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