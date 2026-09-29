AMD 发布 Adrenalin 26.9.2 肾上腺素驱动：新增《我的世界：地下城 2》等多款游戏支持

修复了 Radeon RX 7000 系列显卡运行《最终幻想 7：重生》时偶发的驱动超时问题

修复了 Radeon RX 6000 系列显卡在 DX12 模式下运行《战争雷霆》并开启即时重放、无边框区域捕获时偶发的驱动超时问题