微博 CEO 王高飞谈“尊界 V800 刹车踏板支架断裂”，称核心首先是有无因为刹车问题出事故的记录

IT之家 10 月 8 日消息，今日稍早些时候，懂车帝实测 3 台尊界 V800，称在 100km/h-0 紧急制动时刹车踏板支架被踩断，引发网络热议。

IT之家注意到，微博 CEO 王高飞今日也谈及了“尊界 V800 刹车踏板支架断裂”这一话题。博主 @小特叔叔 表示，造车真的不简单，可能稍有不慎就是万丈深渊。王高飞转发了该微博，并分享了自己的看法：

也谈不上万丈深渊，那么多召回刹车的厂商呢，核心首先是有没有因为刹车问题出事故的记录，如果没有，那么这个问题是风险不是致命危险。另外是厂商多久能宣布问题定位和召回。。。用户信任某品牌的安全性，不是说这个品牌没有安全问题，是这个品牌在对待安全问题的程度上遥遥领先啊

微博 CEO 王高飞还在评论区与网友展开了互动。针对“你觉得华为会召回？华为好像没有汽车召回过的先例吧”的评论，王高飞表示：“这是江淮，华为赋能还管赋能怎么造刹车踏板？”

还有网友就原博中的“核心首先是有没有因为刹车问题出事故的记录，如果没有，那么这个问题是风险不是致命危险”这一点表达了困惑，王高飞解释称：“好像前面有案例，某个厂商召回过，但是没有事故，说明这个问题，至少在召回时，没有造成过事故。”

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