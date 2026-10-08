华为余承东亲自为霍英东集团总裁霍震寰交付尊界 V800，名人车主阵容再扩容

IT之家 10 月 8 日消息，华为常务董事、终端 BG 董事长余承东于国庆假期期间亲自完成了一次交车，将一台鸿蒙智行尊界 V800 交付给霍英东集团行政总裁霍震寰，现场二人一同竖起大拇指。公开资料显示，霍震寰为霍英东次子，长期执掌霍英东集团。

这并非余承东首次亲自为名人车主交车。据IT之家此前报道，功夫巨星李连杰成为尊界 S800 第一万台车主，由余承东与江汽集团董事长项兴初联合交车；影后刘嘉玲作为尊界 S800 典藏大观全国首批车主，同样由余承东亲自交付。

本次交付的尊界 V800 是鸿蒙智行与江淮汽车联合打造的百万级超豪华 MPV，于 2026 年 8 月 5 日正式上市。新车推出尊享版、行政版和领航版三款配置，售价分别为 76.6 万元、86.6 万元和 101.6 万元起。

尊界 V800 车身尺寸为 5495×2006×1850 毫米，轴距 3430 毫米，最低风阻系数 0.259Cd，CLTC 纯电续航至高 340 公里，CLTC 综合续航至高 1335 公里。该车型已于 9 月启动先行者交付，9 月底实现全版本规模交付。

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