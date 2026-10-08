Omdia：全球 OLED 显示器面板出货量同比增长 79%，TCL 华星规划 700Hz 产品

IT之家 10 月 8 日消息，Omdia 英国当地时间今日预测，全球 OLED 显示器面板出货量将在今年达到 610 万片，同比增长 79%；这一数据有望在 2027 年进一步增长至 750 万片。

▲ 图源：Omdia

华硕继续以 23% 的占比蝉联 OLED 显示器面板第一大买家，此后是微星 (14%)、三星电子、冠捷 (12%)，其它进入前八的客户还包括 LG 电子、戴尔、宏碁、联想。

而在价格方面，主流的 27" 240Hz OLED 游戏显示器价格已在今年内下降超过四成；高端 OLED 显示器的价格在 2026 年上半年已降至 350 美元左右，预计到 2027 年将接近 300 美元。

Omdia 提到，TCL 华星 (TCL CSOT) 预计将在 2028 年投产的广州 t8 G8.6 IJP OLED 生产线上制造 32 英寸、34 英寸等更大尺寸的 OLED 显示面板，刷新率最高可达 700Hz。

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