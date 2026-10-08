有望成为人类首次：我国计划 2028 年前后开启火星取样返回任务

IT之家 10 月 8 日消息，中国航天事业走过 70 年，不断刷新深空探测的中国坐标。据央视新闻今日报道，按计划，天问三号 2028 年前后发射，2031 年前后将火星样品带回地球，有望成为人类首次完成火星取样返回。

深空领域专家孙泽洲表示，在整个太阳系八大行星里，火星是跟地球最为相似的天体，地球现在是个青壮年，火星已经变得比较衰老、像个暮年的状态。对于火星的探测，最简单直接地讲，想了解我们这个近邻的演化过程，对我们有些什么启示。

他坦言，一开始觉得火星离我们很远。但放眼太阳系，火星还是很近，去木星要七到九年，天王星、海王星要十几年二十年甚至三十年。

参考IT之家此前报道，中国科学院院士、天问三号任务首席科学家侯增谦在 9 月 28 日透露，新一代全火星地质图将提出火星地质年代划分的中国方案，推动我国自主制定的火星年代划分标准成为全球共识。

侯增谦在中国地质科学院地质研究所高质量发展座谈会上说，该图计划 2028 年底完成，祝融号探测器发现火星 35 亿年前存在洲际级古海洋、16 亿年前可能存在短时洪水 —— 这些最新科学发现将绘入新一代全火星地质图。

图源：Pexels

广告声明：文内含有的对外跳转链接（包括不限于超链接、二维码、口令等形式），用于传递更多信息，节省甄选时间，结果仅供参考，IT之家包含外链的文章均包含本声明。