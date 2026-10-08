世界气象组织：厄尔尼诺事件预计 12 月达峰值，持续至 2027 年 2 月可能性接近 100%

IT之家 10 月 8 日消息，据央视新闻今日报道，世界气象组织发布《全球季节性气候最新通报》称，预计今年 10 月至 12 月期间，热带太平洋中东部海面温度将升至创纪录水平，这反映出厄尔尼诺事件正在增强，预计将在 12 月达到峰值。

这将对全球经济、生态系统和社区产生影响，增加不同地区发生干旱和洪水的风险。此外该组织还预测，厄尔尼诺持续至 2027 年 2 月的可能性接近 100%。

IT之家注：厄尔尼诺是地球最强大的气候模式之一，通常每 2 至 7 年发生一次，持续约 9 至 12 个月。其特征是赤道太平洋中东部海表温度异常变暖，将重塑全球天气格局。厄尔尼诺分两大类：东部型、中部型，区别核心是暖水中心位置不同。

图源：Pexels

简单来说，厄尔尼诺是改变区域高温、干旱、强降水等风险概率的全球气候“放大器”。强厄尔尼诺事件通过典型遥相关和海气相互作用等方式改变大气环流型，从而改变地区季节气候的概率分布。

监测显示，今年 1 月份到 5 月份，5 个月平均我国近海的海表温度，比 1991 年到 2020 年同期平均的海温偏高 0.52 摄氏度。近海的海温异常偏高，将会对我国的海洋生态，特别是海水养殖的安全造成威胁。

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