亚马逊发布 Alexa Tablet 平板电脑：接替 Fire Tablet，全面支持 Alexa+ AI

IT之家 10 月 8 日消息，Amazon（亚马逊）当地时间今日正式发布了接替此前 Fire Tablet 系列的 Alexa Tablet 平板电脑。这些产品运行 Android 操作系统，可访问完整的 Google Play 商店。

首批 Alexa Tablet 包括三款产品：Alexa Tablet 12 Pro、Alexa Tablet 11、Alexa Tablet 8。这些型号均拥有铝合金一体成型机身，都内置 Alexa+ 人工智能助手功能。

Alexa Tablet 12 Pro 基于联发科技天玑 8400 处理器，配备 2800×1200 120Hz 屏幕（可选 AG 蚀刻玻璃的 Nanomatte 哑光版），内置 9000mAh 电池，拥有 12MP 后摄、8MP 前摄，支持外接键盘和 4096 级压感电子笔。

Alexa Tablet 12 Pro 的 8GB + 128GB 标准配置定价 499.99 美元（IT之家注：现汇率约合 3,356 元人民币）；Nanomatte 版 8GB + 128GB 为 549.99 美元（现汇率约合 3,692 元人民币），16GB+256GB 为 679.99 美元（现汇率约合 4,564 元人民币）。

▲ Alexa Tablet 12 Pro (Nanomatte)

Alexa Tablet 11 和 Alexa Tablet 8 则基于定位更低的联发科技 MT8189 处理器。11" 型号配备 2560×1600 屏幕，8GB + 64GB 起价 329.99 美元（现汇率约合 2,215 元人民币）；8" 型号分辨率降至 1340×800，4GB + 64GB 起价 229.99 美元（现汇率约合 1,544 元人民币）。

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