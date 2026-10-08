399 元：神牛推出 A2 手机氙气闪光灯，支持磁吸、TTL

IT之家 10 月 8 日消息，神牛今天宣布推出 A2 手机氙气闪光灯。新品目前兼容 iPhone 15-18 系列机型，支持 TTL 自动模式以及磁吸，定价 399 元。

据介绍，这款闪光灯的闪光指数为 GN15，支持 1/8000 秒高速同步。搭载专业氙气闪光技术，拥有更直接、更有冲击力的瞬时光线，适合逆光、夜间人像等摄影场景。

规格方面，该闪光灯支持自研 Godox Camera App，可通过 NFC 快速连接手机，具备全自动模式（TTL）和专业模式（M），用户可自定义快门、ISO、白平衡等参数，并调节闪光输出功率。目前支持 iPhone 15-18 系列手机，安卓、鸿蒙版本持续开发中。

这款闪光灯还带有诺力 LED 光源，功率为 3W，支持调节 2800K-6000K 色温，满足照片和视频补光需求。灯头采用磁吸设计，可搭配柔光罩、蜂巢、四叶挡板、磁吸支架等多种配件。机身背面带有 MagSafe 磁吸，可快速安装在手机背面，也可以离机使用。

IT之家附该闪光灯详细参数如下：

目前这款产品已在京东开启预约，定价 399 元。

广告声明：文内含有的对外跳转链接（包括不限于超链接、二维码、口令等形式），用于传递更多信息，节省甄选时间，结果仅供参考，IT之家包含外链的文章均包含本声明。