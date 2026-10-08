NASA SpaceX “龙飞船”Crew-12 在洛杉矶海岸溅落，四名宇航员完成 235 天驻留任务

IT之家 10 月 8 日消息，NASA 刚刚宣布，美国东部时间上午 11 点 34 分（北京时间 23 点 34 分），搭载杰西卡・U・梅尔、杰克・哈撒韦两名美国国家航空航天局（NASA）宇航员、欧洲空间局（ESA）宇航员索菲・阿德诺以及俄罗斯航天集团（俄罗斯联邦航天局）宇航员安德烈・费佳耶夫的 SpaceX “龙”飞船，在加利福尼亚州洛杉矶附近海域完成溅落。

IT之家从官方公告获悉，回收船上的作业团队，含两艘高速快艇人员，正在固定 SpaceX “龙飞船”，保障飞船状态安全，以开展回收作业。高速快艇团队完成作业后，回收船将调整到位，把载有宇航员的“龙飞船”吊至主甲板。飞船运抵主甲板后，机组人员将出舱。

至此，这四名乘员完成了在国际空间站共计 235 天的驻留任务。梅尔的太空累计时长达到 440 天，跻身 NASA 太空累计驻留时长前十。Crew‑12 任务是哈撒韦与阿德诺的首次太空飞行，而这是费佳耶夫第二次进入太空。在为期近八个月的任务期间，机组还完成了四次太空行走。

IT之家此前报道，Crew-13 载人飞行任务已经于美国东部时间 10 月 1 日 19:05（北京时间 10 月 2 日早上 7:05）和国际空间站对接，从发射到对接耗时约 7 小时 50 分钟，刷新美国太空旅行纪录。本次 Crew-13 载人飞行任务在轨驻留时长计划约 180 天（约 6 个月），计划于 2027 年 3 月与空间站分离，同月（具体时间待定）在太平洋海域溅落回收。

相关阅读：