马斯克 SpaceX 将收购全美低频段频谱牌照组合，美国三大电信股盘后跌超 5%

IT之家 10 月 9 日消息，路透社昨日（10 月 8 日）发布博文，报道称全球首富埃隆 · 马斯克（Elon Musk）旗下航天公司 SpaceX 已达成协议，收购覆盖全美用于移动通信的低频段频谱牌照组合，为其星链移动（Starlink Mobile）服务直接进入美国电信市场铺路。

报道称 SpaceX 此次收购的是私募股权公司 Grain Management 所持有的全美 800 MHz 低频段频谱组合，交易仍需获得美国联邦通信委员会（FCC）批准。该频段最高包含 14 MHz 成对低频频谱，低频信号穿透力强，有助于改善室内、户外及传统蜂窝网络盲区的覆盖。

SpaceX 表示，星链移动现有的全球 2 GHz 中频频谱可提供较高带宽容量，而新增的 800 MHz 低频频谱将解决信号穿透障碍的关键技术缺口，使其能够构建“卫星 + 地面”混合网络。

埃隆 · 马斯克称，这笔交易是“非常大的交易”，并表示低频频谱是 SpaceX 在美国提供完整手机覆盖所需的“频谱拼图最后一块关键部分”。公司称，该交易将为星链移动成为美国主要移动运营商扫清重要障碍。

受竞争加剧和潜在价格战担忧影响，美国三大无线运营商股价在盘后交易中集体走低。市场数据显示，AT&T 一度下跌约 6.75%，T-Mobile 下跌约 5.4%，Verizon 下跌约 5%。IT之家附上相关截图如下：