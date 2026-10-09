OpenAI 年化营收被曝接近 500 亿美元，比预期少了约 200 亿

IT之家 10 月 9 日消息，据金融时报报道，一份向 OpenAI 投资者披露的最新财务文件显示，其实际年化营收相较于公司此前释放的预期缺口达约 200 亿美元（IT之家注：现汇率约合 1,342.49 亿元人民币）。

OpenAI 向投资者最新披露，截至 9 月底，其年化营收正逼近 500 亿美元（现汇率约合 3,356.23 亿元人民币）。这一数字大幅低于主流媒体上月的报道，彼时媒体根据此前向投资人提供的数据，估算其年化营收高达 700 亿美元（现汇率约合 4,698.72 亿元人民币）。

知情人士透露，这一数据差异源于投资人试图将 OpenAI 的年化营收与其竞争对手 Anthropic 进行直接横向对比。然而，两家公司在财务统计口径上并不一致：Anthropic 将通过亚马逊云科技 AWS 和谷歌云等云厂商合作伙伴销售所产生的营收一并计入，而 OpenAI 的统计则剔除了这部分合作收入。

这一营收数据（以及 Anthropic 的同类指标）是评估全球 AI 整体市场需求最关键的风向标，同时也是巨额算力基础设施投资与二级股票市场上涨的核心支撑。

在金融时报发布该报道后，美股科技板块应声大跌，纳斯达克 100 指数收跌 1.4%。其中英伟达收跌 2.9%，甲骨文下挫 5.5%，美光科技下跌 4.8%。