Type 01 之后还有新车，捷豹“品牌重塑”下一款车型将主打跨界

IT之家 10 月 9 日消息，捷豹以四门 GT 车型 Type 01 正式开启品牌纯电时代，并借此推动品牌的“重塑”。未来，捷豹还将推出更多车型。

捷豹高管向外媒 insideevs 透露，下一款新车很快就会亮相，但没有披露更多细节。新车将沿用 Type 01 大胆的设计语言。

捷豹董事总经理罗登 · 格洛弗称，品牌希望向消费者传达敢于打破常规、绝不妥协的理念。

Type 01 的设计颠覆了捷豹以往的风格。车身修长、宽大，目标是让捷豹跻身定位高于奥迪、宝马等昔日竞争对手的市场。

格洛弗暗示，捷豹“重塑”后的第二款车型将是一款跨界车。具体来看，捷豹未来的其他车型将“更加实用”，也会满足不同消费群体的需求。

第二款车型要等到 Type 01 开始交付后才会亮相，有望 2028 年发布。Type 01 预计最迟于 2027 年底开始交付。捷豹还计划推出第三款车型，或将是一款大型轿车。

据IT之家了解，捷豹今后不再追求销量，而是专注于销量较低、利润更高的车型，产品也将全部采用纯电驱动。

此前，捷豹试图与奔驰、雷克萨斯等主流豪华品牌争夺市场，却始终未能建立起稳健的业务，也难以形成鲜明的市场定位。

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