派拉蒙联手 CDPR 打造，曝《赛博朋克 2077》将被改编为真人电影

IT之家 10 月 9 日消息，当地时间 8 日，据外媒 Deadline 爆料，派拉蒙影业计划将畅销游戏《赛博朋克 2077》改编为真人电影，故事将以游戏中的赛博朋克世界为背景。

原作是波兰游戏开发商 CD Projekt Red 推出的动作冒险角色扮演游戏，影片将由制片人洛伦佐 · 迪 · 博纳文图拉与 CD Projekt Red 共同制作。

《赛博朋克 2077》的故事设定在一个反乌托邦式的未来世界，主要发生在虚构的加利福尼亚大都市夜之城。主角 V 是一名雇佣兵，因故不得不植入一枚储存着传奇摇滚歌手兼恐怖分子强尼 · 银手人格数据的生物芯片。

随着银手的意识逐渐侵占 V 的意识，两人必须联手寻找分离意识的方法，并对抗实际上控制着夜之城的巨型企业荒坂公司，才能保住 V 的性命。

《赛博朋克 2077》全球销量突破 4000 万份，资料片《赛博朋克 2077：往日之影》也卖出了 1500 万份。

派拉蒙影业近来十分看好游戏改编电影的前景，除了《赛博朋克 2077》，还有多个项目正在筹备。据IT之家了解，其中包括与传奇影业联合制作的《街头霸王》真人电影。另一部根据《使命召唤》系列改编的电影则由彼得 · 博格执导，剧本由博格与泰勒 · 谢里丹共同创作。