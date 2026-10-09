亚马逊零售部门裁员数百人，发言人回应称做出了艰难决定

IT之家 10 月 9 日消息，亚马逊当地时间周三确认新一批裁员，主要是在其负责电子商务网站的 Stores 部门。

据 Business Insider 和路透社看到的内部 Slack 帖子，亚马逊客户服务、销售合作伙伴支持和零售工程团队也受到影响。两家媒体均援引知情人士的话，受影响员工不到 1,000 人。

此次裁员发生在周二和周三举行的“黄金大交易日”期间。秋季购物活动是亚马逊零售团队每年的重要里程碑之一。

“我们一直在关注团队结构，确保在为客户创新时能够快速前进，”亚马逊发言人当地时间周三晚间在电子邮件声明中表示。“我们调整了部分 Stores 业务，因为我们相信这种结构能更好地实现优先事项。”

亚马逊未提供更多细节。声明表示：“作为这些变革的一部分，我们做出了艰难决定，取消了少数岗位，并承诺支持受影响员工顺利过渡。”

Slack 内部帖子显示受影响员工分布在美国、印度和英国。亚马逊尚未向华盛顿州就业安全部门提交通知，而当公司在该州裁员 50 人或以上时，这是必须提交的通知。

IT之家注意到，此次裁员是在亚马逊于 2025 年 10 月和 2026 年 1 月裁减约 3 万个企业岗位之后进行的，这是该公司历史上最大的一次裁员。此后亚马逊在机器人和通用 AI 部门等方面进行了小幅裁员。

亚马逊创始人兼执行董事长杰夫 · 贝索斯在当地时间周三播出的福克斯新闻采访中谈到了此前的裁员。贝索斯预测，AI 将使经济变得如此高效，许多人将减少工作时间，从而使企业难以招聘。