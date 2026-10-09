红魔 12 Pro+ 预热：号称行业首款 RGB 水冷手机

IT之家 10 月 9 日消息，今天（9 日）上午，红魔游戏手机官微持续预热新品红魔 12 Pro+。根据介绍，该机将是行业首款 RGB 水冷手机。

稍晚些时候，红魔游戏手机产品总经理 @红魔姜超 详细介绍了该机的水冷系统升级。相比 11 Pro+，新机的水冷系统面积更大、流道更厚，流道升级为上下双圈环流设计，全面覆盖整机热源。冷却液从微泵出发分成上下两路，上路覆盖 SOC，下路覆盖电池，最后汇合回流。流道延伸至风道区域，由风扇快速带走热量，实现风冷、水冷协同散热。

根据介绍，流道越大，对动力的要求就越高。因此新机换上了全新的双晶驱动微泵，就像给水冷系统换上了一颗更强的心脏，输出的压力从 100kPa 提升到了 130kPa，让冷却液跑得更快更远，整机均热效率大幅提升。介质依旧采用“AI 服务器同款”氟化液，安全绝缘不导电。

新机还在流道上方采用了定制导光工艺，带来了行业首发的 RGB 水冷散热技术，让 RGB 灯效沿着水冷轨迹不停流动，把散热的过程直接呈现在你的眼前。

红魔 12 Pro+ 号称“迄今为止手感最好的红魔旗舰”，主打“更轻、更薄、更窄、更圆润”。预热图显示，新机相比前代厚度更薄、重量更轻，同时屏幕黑边、边框圆角都有优化，其中 12 Pro+ 的屏幕黑边由前代的 1.25mm 减小到了 0.96mm。此外，红魔 12 Pro+ 手机搭载高通第六代骁龙 8 超级至尊版芯片。

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