红魔 12 Pro+ 手机官宣搭载高通第六代骁龙 8 超级至尊版芯片，号称“迄今为止手感最好的红魔旗舰”

IT之家 9 月 23 日 2026 高通骁龙峰会现场报道，高通公司宣布推出第六代骁龙 8 超级至尊版移动平台和第六代骁龙 8 至尊版移动平台，官方表示这是“全球最快移动 CPU”。

中兴通讯股份有限公司终端事业部总裁、努比亚技术有限公司总裁倪飞表示：“红魔致力于为全球手游玩家提供极致的游戏体验。第六代骁龙 8 超级至尊版凭借出色的速度、能效和先进的技术，为新一代移动游戏体验提供强劲支持。与高通技术公司的持续合作，将助力我们在即将推出的红魔 12Pro+ 上，为玩家带来更迅捷的响应、更具沉浸感的体验和更持久稳定的性能表现。”

综合IT之家此前报道，红魔 12 Pro+ 确定将于 2026 年 10 月发布，号称“迄今为止手感最好的红魔旗舰”，主打“更轻、更薄、更窄、更圆润”。

预热图显示，新机相比前代厚度更薄、重量更轻，同时屏幕黑边、边框圆角都有优化，其中 12 Pro+ 的屏幕黑边由前代的 1.25mm 减小到了 0.96mm。

红魔游戏手机产品总经理姜超表示，红魔 12Pro+ 仍然是一台真正属于玩家的手机：“性能在高负载下站得住，散热扛得住长时间鏖战，手感更进一步轻薄，设计有独一份的辨识度，正面无开孔的屏下全面屏完整纯粹，日常系统体验也真正得心应手。”

2026 高通骁龙峰会专题