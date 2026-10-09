2026 款理想 i6 展车后天到店、10 月 28 日上市，李想预告 6 大升级

IT之家 10 月 9 日消息，今天（9 日）上午，理想汽车官微公布了 2026 款理想 i6 的发布节奏：10 月 11 日（后天）全国展车进店，10 月 12 日巴黎车展亮相，10 月 28 日上市发布会，11 月初开启交付。

随后，理想汽车 CEO 李想在微博发文，介绍了新车的 6 大升级：

更亮的灯：ADB 矩阵大灯，理想 MEGA 同款，夜路照得更宽、更远。

更方便的储物：电动前备箱，敲一敲、说一声，都能开。

更舒服的座椅：前排双零重力座椅，150 度躺平，等人的时候也能好好休息。

更大的屏幕：前排 29 英寸 6K 全景屏，后排 21 英寸 4K 娱乐屏，看齐旗舰。

更长的续航：自研超充大电池，96 度电，CLTC 续航 780 公里。

更强的芯片：高通 8797 加自研马赫 M100，一套满血的智能体验。

李想在长文中透露：“这些年有人建议我们做跑车、做皮卡、做房车，我们都没做。这些品类都挺好，只是我们的能力和精力有限，得先把最擅长的用户价值做好。”

李想还谈到了自己对理想 i6 被称作“爆款”的感想：爆款从来不是规划出来的结果，而是把用户真正需要的价值做到位之后，市场给出的反馈。如果一开始就冲着爆款去做产品，今天追一个热点，明天追一个配置，最后车上什么都有，用户每天真正要用的，反而没做到最好。

据IT之家此前报道，2026 款理想 i6 已完成申报，搭载理想自研 5C 电池和自研马赫芯片。

2026 款理想 i6 外形尺寸为长 4950 mm、宽 1935 mm、高 1655 mm，轴距达到 3000 mm，换装半隐藏式门把手，可选侧激光雷达 / 后激光雷达；有单电机和双电机四驱两个版本，其中单电机版电机最大功率 250 千瓦，双电机版前后电机功率分别为 150 千瓦和 250 千瓦。