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华为上调 nova 16 系列手机部分版本价格：SE 涨 200 元，标准版 / Pro 涨 400 元

2026/10/9 11:27:36 来源：IT之家 作者：沁沧（实习） 责编：沁沧
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IT之家 10 月 9 日消息，华为官网显示，华为上调了 nova 16 系列手机部分版本价格。

▲ 此处 nova 16 SE 价格为 256GB 版本

华为 nova 16 SE（涨 200 元）

  • 128GB：2499 元 → 2699 元

  • 256GB：2699 元 → 2899 元

  • 512GB：3199 元 → 3399 元

华为 nova 16（涨 400 元）

  • 12GB+256GB：2999 元 → 3399 元

  • 12GB+512GB：3499 元 → 3899 元

华为 nova 16 Pro（涨 400 元）

  • 12GB+256GB：3899 元 → 4299 元

  • 12GB+512GB：4399 元 → 4799 元

  • 12GB+1TB：4999 元 → 5399 元

华为 nova 16z（无变化）

  • 12GB+256GB：2699 元

  • 12GB+512GB：3199 元

华为 nova 16 Ultra（无变化）

  • 12GB+256GB：4699 元

  • 12GB+512GB：5199 元

  • 12GB+1TB：5799 元

据IT之家此前报道，华为常务董事、产品投资评审委员会主任、终端 BG 董事长余承东在与多家国际媒体的记者交流时坦言，内存组件价格的急剧上涨导致每部手机额外增加了超过 200 美元（IT之家注：现汇率约合 1,343 元人民币）成本

总体来说，这无疑是整个行业面临的巨大挑战。我们看到许多手机制造商在提高价格。我们以非常缓慢的速度涨价，因为我们试图自己承担成本，这样消费者就不必承担这些成本。但说实话，我们的整体利润率正在急剧下降。展望未来，我们也不得不（have to）提高价格。如果我们遭受损失，我们的业务将无法持续，而公司必须先能够生存下来。

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关键词：华为nova 16

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