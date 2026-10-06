华为余承东谈内存压力：每部手机成本大增 200 美元，为保公司生存不得不涨价

IT之家 10 月 6 日消息，华为海外 X 账号今日（10 月 6 日）发布了 9 月 29 日的国际媒体圆桌会议摘要。华为常务董事、产品投资评审委员会主任、终端 BG 董事长余承东与多家国际媒体的记者就华为消费者业务及 HarmonyOS 生态系统进行了交流。

在谈到内存成本上涨话题时，余承东坦言，内存组件价格的急剧上涨导致每部手机额外增加了超过 200 美元（IT之家注：现汇率约合 1,343 元人民币）成本。由于华为的手机内存配置比其他手机更高，成本上涨也更多。

“总体来说，这无疑是整个行业面临的巨大挑战。我们看到许多手机制造商在提高价格。我们以非常缓慢的速度涨价，因为我们试图自己承担成本，这样消费者就不必承担这些成本。但说实话，我们的整体利润率正在急剧下降。展望未来，我们也不得不（have to）提高价格。如果我们遭受损失，我们的业务将无法持续，而公司必须先能够生存下来。”

余承东还提到，智能手机价格上涨后，低端市场将更加受压，这将推动厂商向中端和高端市场移动。“高端市场是华为擅长的领域。我们有信心在本次智能手机价格上涨中继续参赛，并将继续为消费者提供更优质的创新产品、体验和服务。”

余承东还表示，在欧洲等市场，手机主要通过电信公司销售。如果华为想在一些发达国家卖出更多手机，就必须回归电信转售渠道。这是华为正在考虑的一个可能性。