苦 Adobe 高价订阅久矣？四人团队借 AI 开发免费开源“平替”ArtCraft 套件

IT之家 10 月 9 日消息，多年来，无论是插画师、摄影师，还是设计师和视频剪辑师，都很难摆脱 Adobe 的控制。

Adobe 旗下的 Creative Suite 软件套装长期因订阅费用高昂而饱受诟病。在后来更名为 Creative Cloud 的过程中，软件也失去了真正的离线使用能力。高昂的订阅费和对软件的依赖，让艺术家及其他创意工作者长期难以摆脱 Adobe。

尽管不少企业曾试图挑战 Adobe，但始终难以撼动 Creative Cloud 的市场地位。当地时间 8 日，据外媒 Futurism 报道，改变局面的，是美国佐治亚州亚特兰大的一个四人团队：借助 AI 生成代码，开发出一套 Adobe 软件的替代产品 ArtCraft。

这套产品免费且开源，旗下多款应用与 Adobe 的经典编辑软件十分相似。其中，PhotoCraft 对标 Photoshop，号称“一款你早就知道怎么用的开源图像编辑器”；LightCraft 则希望取代摄影师常用的专业照片处理软件 Lightroom，主打“无需注册账户、无需云服务、不收集遥测数据、无需订阅”。

据IT之家了解，ArtCraft 的目标并不复杂：通过逆向工程重新开发 Adobe 的各类软件，保留相近的功能，同时去掉用户不喜欢的部分：不再需要云端联网功能，也不用每个月支付高昂的订阅费。

ArtCraft 旗下所有应用仍在开发，部分尚处早期 Alpha 测试阶段。

ArtCraft 主要依靠 AI 生成代码的开发方式，也引起了一些人的担忧。一名 Reddit 用户在“FuckAdobe”版块评论称，ArtCraft 的成果确实令人印象深刻，AI 也让快速开发原型容易了许多，但原型做得快，不代表最终产品就足够成熟、稳定。

也有不少人根本不在乎软件是怎么开发出来的，只想早日告别 Adobe。

另一篇 Reddit 帖子的评论区里，一名网友写道：“简单试了一下，简直太棒了。”另一名网友则抱怨：“早就该彻底告别 Adobe 了。”