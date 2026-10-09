《巫师 3：重制版》首个大型补丁发布：游戏主机端消除画面泛白现象

IT之家 10 月 9 日消息，CD Projekt Red 昨日（10 月 8 日）发布《巫师 3：重制版》（The Witcher 3 Remastered）的首个大型补丁 5.01，重点针对主机玩家调整泛光，减少画面过亮、泛白、像蒙了一层雾的问题。

IT之家附上本次更新日志内容如下：

游戏玩法

修复了“自动涂抹刀刃油”功能仅在当前游戏会话中开启时才会生效的问题。

修复了在特定情况下，玩家操控的船只可能不受控制地移动，并忽略地形碰撞的问题。

改进了梯子交互动画。

修复了杰洛特使用阿尔德法印完成终结技后，会与已死亡敌人发生碰撞的问题。

修复了多次施放昆恩法印时，维瑟米尔会反复说同一句台词的问题。

修复了闪避可能出现非预期延迟响应的问题。

修复了在禁用投掷选项的情况下，仍可投掷炸弹的问题。

修复了“协同”技能提供的加成数值显示错误的问题。

为“爆炸护盾”技能新增伤害反弹效果。