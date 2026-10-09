《巫师 3：重制版》首个大型补丁发布：游戏主机端消除画面泛白现象

IT之家 10 月 9 日消息，CD Projekt Red 昨日（10 月 8 日）发布《巫师 3：重制版》（The Witcher 3 Remastered）的首个大型补丁 5.01，重点针对主机玩家调整泛光，减少画面过亮、泛白、像蒙了一层雾的问题。
IT之家附上本次更新日志内容如下：
游戏玩法
修复了“自动涂抹刀刃油”功能仅在当前游戏会话中开启时才会生效的问题。
修复了在特定情况下，玩家操控的船只可能不受控制地移动，并忽略地形碰撞的问题。
改进了梯子交互动画。
修复了杰洛特使用阿尔德法印完成终结技后，会与已死亡敌人发生碰撞的问题。
修复了多次施放昆恩法印时，维瑟米尔会反复说同一句台词的问题。
修复了闪避可能出现非预期延迟响应的问题。
修复了在禁用投掷选项的情况下，仍可投掷炸弹的问题。
修复了“协同”技能提供的加成数值显示错误的问题。
为“爆炸护盾”技能新增伤害反弹效果。
修复了杰洛特在同时冲刺和闪避时，耐力会被完全耗尽的问题。
PC 平台专属
修复了重启游戏后，GTAO 画质设置会被重置的问题。
修复了更改抗锯齿模式后，动态分辨率缩放可能显示错误设置的问题。
修复了在使用不支持某项图形设置的 GPU 时，仍可启用该设置的问题。
修复了切换图形预设时，可能在不支持 DLSS 或 XeSS 的 GPU 上启用这些技术的问题。
将动态分辨率缩放的默认设置改为“关闭”。
修复了技能提示需要再次悬停才会更新的问题。
修复了游戏有时会选中错误 GPU 的问题。
主机平台专属
在图形设置中新增了 Bloom（光晕 / 泛光）、Light Shafts（光束）和 Depth of Field（景深）选项。
进行了多项性能优化。
修复了 PlayStation 5 上每次启动游戏时，设置都会被重置的问题。
现已在主机端修复：在暂停菜单各选项卡间切换后，旁白音量会明显低于其他游戏音效的问题。
修复了基础版 PlayStation 5 在不同图形模式下帧率上限不正确的问题。
乌克兰语文本本地化现已在所有地区提供。
其他修复与改进
调整了 Bloom（泛光）、色调映射、角色光照、光线追踪和路径追踪效果。
修复了植被对碰撞没有正确反应的问题。
修复了“我的奖励”中的物品，以及通过 Twitch Drops 或 Bilibili Drops 获得的萝卜装备，可能不会出现在威伦 / 维吉玛宝箱中的问题