SK 集团会长崔泰源：半导体需求快速增长，只要条件允许就会尽快建厂

IT之家 10 月 9 日消息，据韩媒 fnnews 报道，SK 集团会长崔泰源今天（9 日）前往韩国光州军用机场，考察半导体工厂拟建厂址。他谈及韩国湖南地区的建厂计划时说：“目前规划的规模相当于龙仁项目的三分之二。如果能拿到更多土地，预计规模还会扩大。”

崔泰源进一步表示，“半导体需求快速增长，我们必须加快供应。只要条件允许，就会尽快建厂。具体什么时候能开工还说不准，但会尽可能加快进度。即使供水供电跟不上，只要能够提前开工，我们也会先行进场。节省建设成本并不是我们重点考虑的事情。”

延伸阅读

此次崔泰源考察的光州军用机场位于韩国光州光山区松汀洞一带，是韩国政府规划的湖南（西南部）半导体产业集群的核心选址。

2026 年 6 月 29 日，韩国政府在青瓦台举行“三大项目”国民报告会，宣布由三星电子与 SK 海力士在光州一带共同投资约 800 万亿韩元、建设 4 座最尖端晶圆厂，两家公司各承担一半、分别建设两座。同时，忠清圈将投入 81 万亿韩元建设高带宽存储器（HBM）封装等后工程设施。

文中提到的龙仁项目，指 SK 海力士位于韩国京畿道龙仁市的半导体产业集群，是其规模最大的生产基地。据韩媒报道，在 SK 海力士总额约 1100 万亿韩元的中长期投资计划中，龙仁项目约占 600 万亿韩元，其第四座晶圆厂的完工时间将从原定的 2045 年提前至 2033 年。

有韩媒指出，半导体晶圆厂大约 3 年即可建成，但为大型产业园区配套的输电网从规划到竣工平均需耗时 13 年。韩国政府已就利用再生水、附近水库供水以及保障不间断供电等方案展开讨论。