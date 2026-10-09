2026 国庆长假结束：蔚来能源公布“十一假期用户加电报告”，单日换电总量创历史新高

IT之家 10 月 9 日消息，蔚来能源今天正式发布“2026 十一假期用户加电报告”，全国的 9,567 座充换电站累计提供充换电服务超 200 万次。

蔚来能源表示，10 月 1 日至 10 月 7 日，蔚来能源高速公路充换电量累计超 2,483 万 kWh，较去年同期同比增长 30.8%，占全国高速公路充换电总量 13.7%。其中，10 月 1 日、10 月 5 日分别迎来去程、返程高峰，单日换电总量连续创历史新高，最高达 183,664 次，平均 0.47 秒就有一台车完成换电出发。

十一假期期间，蔚来、乐道、firefly 萤火虫用户累计行驶里程超 7.14 亿公里。其中 127,542 位用户实现“一天内行驶 500 公里”，197,684 位用户假期累计行驶里程超 1,000 公里。203,581 位用户全程依靠换电完成长途自驾。打卡换电站最多的用户跨越 18 座城市，解锁 37 座换电站。

在换电方面，十一假期蔚来能源换电服务达 1,192,221 次，较去年同期同比增长 22%。250 座高速公路换电站，单日换电总量创历史新高。其中 G15 沈海高速日照服务区沈阳方向蔚来换电站成为假期最繁忙的高速公路换电站。G15 沈海高速、G3 京台高速、G50 沪渝高速为全国换电最繁忙的三条高速公路，单日换电单量分别达到 3,831 单、2,356 单、2,308 单。

在充电服务方面。截至 10 月 3 日 11:08:41，蔚来充电服务累计突破 1 亿次，86.69% 充电电量服务于非蔚来公司品牌用户。92 条蔚来加电风景线提供充换电服务超 131,526 次。

截至目前，蔚来能源在全国累计建成充换电站 9,567 座，其中换电站 4,168 座，累计提供换电服务超 1.27 亿次。蔚来高速公路换电站已达 1,073 座，形成覆盖全国的「9 纵 11 横 16 大城市群」高速换电网络，连通超 550 个城市。