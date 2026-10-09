开源启动盘制作工具 Ventoy 1.1.18 发布：实验性支持 SteamOS，改进 Linux 上 ISO 分区挂载

IT之家 10 月 9 日消息，科技媒体 Linuxiac 今天（10 月 9 日）发布博文，报道称开源启动盘制作工具 Ventoy 更新至 1.1.18 版本，实验性支持 SteamOS 恢复镜像，用户可将相关镜像放入 Ventoy USB 存储盘并直接启动。

IT之家援引博文介绍，Ventoy 目前对 SteamOS 的支持仍处于实验阶段，部分设备或镜像可能存在兼容性限制。该功能面向需要修复、恢复或重新部署 SteamOS 设备的用户，让 Ventoy 可在同一 USB 磁盘中承载更多系统镜像。

新版还针对 Linux 改进挂载体验，在主流 Linux 桌面发行版，通过重新挂载（remount）功能，直接挂载存放 ISO 文件的分区。而此前用户在启动 Linux Live 系统后访问该分区需额外操作。

该版本将 ISO 分区设备名固定为 /dev/mapper/VentoyPart，便于系统识别和稳定挂载。Ventoy 同时修复部分 Linux 文件管理器侧边栏重复显示磁盘图标的问题，并支持在 Clonezilla 运行时挂载 ISO 分区。

启动兼容性方面，Ventoy 1.1.18 修复 Fedora 45 Beta 与 Grml 2026.09 的启动故障。更新还解决 Ubuntu Desktop Live 会话中数据持久化间歇失效的问题，避免用户在会话期间保存的更改丢失。

面向 Windows 与 WinPE 用户，该版本修复 Secure Boot 版本检查失败问题，新增对基于 Syslinux 的自定义 ISO 镜像支持，并提升与最新版 LinuxConsole 的兼容性。