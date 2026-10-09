洛图科技：中国电子纸平板线上销量连跌 16 个月后首次上涨，阅读器撑大梁，学习本大降 9 成

IT之家 10 月 9 日消息，洛图科技今日发布报告，2026 年 8 月，中国电子纸平板市场在线上全渠道平台的销量为 10.5 万台，同比上升 8.5%；销额为 1.5 亿元，同比下降 29.0%。

从销量规模来看，当月市场克服了学习本的衰退影响，在经历了 16 个月的连续同比下降之后，终于迎来了正增长。

今年 8 月，阅读器是市场增量的主要贡献品类，销量同比上升了 57.9%，在电子纸平板线上市场的内部份额由 2025 年同期的 52.9% 升至 77.0%；不过，市场均价降至了 989 元，这是阅读器线上均价近两年来首次跌至千元以下，其主要的影响因素为低价入门机型的增多和销售放量。

与此同时，电子纸办公本的销量同比下降 4.4%；学习本更是同比大幅下降 90.4%，在市场内部的份额由 23.3% 急剧萎缩至 2.1%。

在销量维度，阅星曈以 29.6% 的份额登顶当月线上市场，销额份额则为 5.8%，均价约为 288 元。今年以来，阅星曈的黑马表现和其主推的超小尺寸产品，大大影响了平板市场的尺寸格局。

在销额维度，科大讯飞以 30.5% 的份额排名当月线上市场的第一，较去年同期上升约 9 个百分点；销量份额则为 13.5%，同比上升 1.6 个百分点。当月的线上均价为约 3,286 元，稳居高价值办公本市场的头部。

此外，汉王、文石、掌阅的销额占比合计达 51.6%，对比 2025 年 8 月提高了 15.5 个百分点，增幅显著。