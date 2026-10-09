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罗伦士梦想家山河四座高顶版 MPV 上市，80.99 万元起

2026/10/9 15:49:18 来源：IT之家 作者：漾仔 责编：漾仔
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IT之家 10 月 9 日消息，改装商“罗伦士汽车”宣布旗下罗伦士梦想家山河四座高顶版上市，该车基于岚图梦想家山河四座版（售 70.99 万元）打造而来，采用悬浮高顶设计，整车高度抬升 10cm，售价为 80.99 万元

该车配备罗伦士定制“云澜格栅”，设计灵感源自故宫太和殿的窗棂，带有可发光品牌。车身提供双色车漆涂装，匹配 20 英寸饼形轮圈。车辆后方融入扰流板提升运动感。车辆内饰以“阅览山河万象”为设计内核，大面积采用 Nappa 真皮包覆，搭配有百年山水纹影木饰板与“观山河”发光面板。

智能化方面，该车搭载华为乾崑智驾 ADS，并支持四分区语音识别。车辆后排配备双“鸿羽青云”零重力航空座椅，支持电动调节和 SPA 级理疗按摩，可一键开启“山河云榻”舒展模式，实现最大 166° 太空躺角，并且还配备中岛式电动鞋履仓和电动豪华睡眠头枕。可变智能全隔断集成 50 英寸巨幕，并搭载一键前后舱对讲系统与后舱“结界”音域锁，车内还提供多层电动隐私帘、22 扬声器丹拿音响系统、13L 抽屉式冷暖冰箱以及罗伦士定制氛围灯光系统。

动力方面，参考岚图梦想家山河四座版车型，该车采用 1.5T 发动机与双电机组成的插混系统，其中发动机最大功率 110kW，前、后电机最大功率分别为 150kW 和 230kW，动力电池容量为 62.5kWh，可提供 CLTC 工况 320km 的纯电续航和 1405km 的综合续航。

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