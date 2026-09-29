奇瑞 2027 款纵横 G700 车型上市：限时 30.49 万元起，搭载华为乾崑智驾 ADS 5

IT之家 9 月 29 日消息，奇瑞 2027 款纵横 G700 今日正式宣布上市，共推出 5 款配置车型，限时权益价为 30.49 万元至 42.29 万元。IT之家汇总如下：

2027 款纵横 G700 正式上市 车型 上市指导价（万元） 限时权益价（万元） 探野版经典造型 ·5 座 32.99 30.49 纵野版经典造型 ·5 座 35.29 33.29 智境乾崑版 5 座 38.59 36.59 260km 智境乾崑版 5 座 41.09 39.09 260km 智境乾崑版 6 座 44.29 42.29

外观方面，2027 款纵横 G700 基本延续在售车型设计，但对细节进行了调整。新车采用更为简洁的格栅设计，新增绿色车身配色，并换装新样式轮圈。

车身前后保险杠和侧裙更新为车身同色，尾部保留背负式备胎。车身尺寸方面，新车长宽高仍为 5198/2050/1956mm，轴距 2870mm。

智能驾驶辅助是本次升级重点。2027 款纵横 G700 搭载华为 896 线双光路激光雷达及华为乾崑智驾 ADS 5 系统。

ADS 5 基于 WEWA 2.0 架构，支持城市与高速领航辅助、全场景泊车等功能。此前激光雷达仅出现在 40 万元以上的高配车型上。

内饰方面，新车增加了软性材质包覆面积，并提供全新内饰配色。中控台搭载 35.4 英寸天际屏与 15.6 英寸 2.5K 中控屏，内置高通骁龙 8255 芯片。

其他配置包括前排双 50 瓦手机无线充电、车载冰箱以及 Lexicon 莱斯康品牌音响等。

座椅提供五座和六座两种布局，前排座椅均配备加热、通风及按摩功能。五座版增加车顶娱乐屏，六座版第二排配备零重力座椅。

动力方面，新车继续搭载 2.0T 插混系统，系统综合功率 665 千瓦，综合扭矩 1135 牛 · 米，最快零百加速 4.6 秒。

电池方面，新车换装 59.45 千瓦时宁德时代电池组，CLTC 纯电续航突破 260 公里。越野配置方面，新车配备前后牙嵌式差速锁和中央能量锁，并搭载全地形模式和空气悬架，采用非承载式车身结构。

发布会现场，捷途还展示了纵横 G700 至尊航行版。该车型搭载 ARK 方舟两栖技术，包含超级方舟 800V 推进系统。

该推进系统最大推力 4000 牛，最大航速 4.3 节，航行时间 60 分钟，推进器耐压深度大于 20 米。

方舟两栖五域密封系统覆盖电器域、动力域、底盘域、车身域和发动机。超级方舟智航稳定系统搭载 3 轴 6 自由度陀螺仪，配合 AI 抗扰稳姿控制与浮心重心动态控制。

至尊航行版采用纯电驱动，配备全车油电密封技术，电机噪音低于 75 分贝。内饰提供海白配色，采用真皮手工包覆与真空离子镀工艺。

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