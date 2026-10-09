女子 1 年半内 9 次以“童装藏针扎伤孩子”敲诈网店被警方刑拘，涉案金额 3 万余元

IT之家 10 月 9 日消息，据上海徐汇警方，近期徐汇警方破获一起恶意敲诈电商案件，33 岁女子杨某自导自演童装藏针伤人的戏码，一年半时间内先后 9 次敲诈多家服饰网店，涉案金额 3 万余元，现已因涉嫌敲诈勒索罪被依法刑事拘留。

据悉，杨某曾有网店客服从业经历，深知电商品牌十分忌惮负面舆情，遇到消费者投诉往往愿意花钱息事宁人。2024 年底，她网购衣物时确实被异物划伤，并成功拿到商家赔偿，这次经历让她萌生恶意索赔的想法。

作案期间，杨某借用亲友的账号下单，购买童装、鹅绒服等商品。收货后，她把家用绣花针剪断，再用红药水、少量鲜血涂抹在手指上，伪造孩子被衣服内针头扎伤的照片，向商家投诉，声称衣物藏针刺伤孩童，要求高额赔偿，还威胁如果不满足诉求就全网曝光、大量差评。

直到一家鹅绒服网店接到其投诉“要求仅退款并赔偿 3000 元时”，客服员工比对去年另一起投诉案件发现了异样，遂选择报警，警方串并多起案件，锁定嫌疑人杨某并将其抓获。经查，杨某一共针对 3 个品牌实施 9 次敲诈，部分案件中她拿到退款与补偿金，还免费留下衣物。

警方提示，消费者合理维权受法律保护，但刻意伪造伤情、以曝光相要挟索要钱财，属于敲诈勒索的违法行为；电商商家遭遇同类恶意索赔，不必一味妥协，应当留存聊天、图片、物流等完整证据，及时向公安机关报案。

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