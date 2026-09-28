神舟优雅 X6 轻薄本新增酷睿 i5-13420H、16GB+500GB 配置，3999 元

IT之家 9 月 28 日消息，神舟优雅 X6 在原有 i5-12450H、16GB、512GB 配置的基础上新增了一款 i5-13420H、16GB、500GB 的新型号，定价为 3999 元。

该机搭载 13 代英特尔酷睿 i5-13420H 处理器，共 8 核心 12 线程（4 个性能核 + 4 个能效核），配备 12MB 英特尔智能高速缓存，单核睿频至高可达 4.6 GHz；除此之外，该机还搭载 16GB DDR4 内存，搭配 500GB PCIe 4.0 固态硬盘。

这款产品配备 16 英寸 IPS 窄边框高清屏（IT之家注：45% NTSC 色域），分辨率为 1920*1200，屏占比高达 89%。机身设计方面，优雅 X6 采用 A 面金属材质，使用镍片 logo、CNC 工艺；机身厚约 19.6 mm，重约 1.8 kg。

其他方面，这款笔记本配备了带物理防窥开关的 200 万像素高清摄像头；键盘（键程 1.4 mm）配备白色背光，可通过 F6 开启，支持两档亮度调节，搭配 96 键布局并带有数字小键盘；内置 60Wh 电池；侧面提供全功能 USB-C、HDMI 接口、两个 USB 3.2、音频接口以及防盗锁孔；预装正版 Windows 11 家庭版，支持 WiFi 6 和蓝牙。

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