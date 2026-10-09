Omdia 数据：全球 PC 出货量 2026Q3 下滑 21%，存储器已占物料成本近四成

IT之家 10 月 9 日消息，Omdia 英国当地时间今日报告称，全球 PC 出货量在 2026 年第 3 季度降至 5,810 万台，同比下滑 21.2%。其中桌面端出货 1,170 万台，下滑 23.5%；移动端出货 4,640 万台，下滑 20.6%。

该机构同时进行了预测：PC 市场在 2026Q4 将同比萎缩 24%，2027 年还将进一步下降 7%。

▲ 图源：Omdia

Omdia 研究总监 Ishan Dutt 提到，头部 OEM 企业预计 2026H1 销量出现两位数收缩，零售商报告销售均价出现两位数上涨；首席分析师 Ben Yeh 指出，存储器 (DRAM + NAND) 在 PC 物料成本中的占比已从正常时期的约 15% 上升至近 40%。

PC 供应商及其 ODM 合作伙伴已从 2026Q3 开始缩减生产，而渠道合作伙伴则在继续应对库存水平的提升。

▲ 图源：Omdia

主要市场参与者中，HP（惠普）受到的影响相较其它友商更为严重，华硕 (ASUS)、Apple（苹果）的销量下滑则相对和缓。

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参考

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