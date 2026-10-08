Omdia：2027 年全球高端电视出货量将增长 9.3%，而全球电视整体出货量将出现下滑

IT之家 10 月 8 日消息，Omdia 的最新研究显示，2027 年，全球高端电视出货量预计将同比增长 9.3%。高端电视定义为平均售价 (ASP) 超过 1,000 美元（IT之家注：现汇率约合 6,712 元人民币）的机型，该细分市场预计将实现增长，而全球电视整体出货量将下降 1.0%。

北美地区有望成为高端电视出货量增长的主要市场，2027 年预计同比增长 21.9%。Omdia《2026 年第二季度电视机预测数据库》的数据显示，高端机型在电视厂商产品战略中的地位愈发重要。

▲ 高端电视出货量（按地区划分）

存储成本上升使入门级电视承压

元器件成本上涨和存储芯片短缺正对电视厂商的利润率形成压力，入门级机型受影响尤为明显。对于平均售价为 300 美元（现汇率约合 2,014 元人民币）的 65 英寸液晶电视而言，存储成本仅增加几美元，就可能进一步挤压利润空间，或迫使厂商提高售价。而高端机型由于售价更高，同等成本上涨占其售价的比例较小，因此具备更强的成本消化能力。

在元器件供应受限的背景下，头部品牌正优先将资源分配给高端机型，以保护企业生命周期价值 (ELTV) 和硬件盈利能力。这促使电视厂商调整产品组合，更加重视高价值产品。

Omdia 电视机研究业务负责人 Patrick Horner 表示：“元器件供应限制正在影响电视厂商的产品战略。存储成本上升进一步加剧了低利润机型的压力，促使品牌将资源向高端电视倾斜。RGB LED 背光等显示技术创新则为这一战略提供了支持，为消费者提供了更明确的升级理由。”

到 2030 年，RGB LED 背光将占高端电视收入的 49%

显示技术创新正推动市场向高端电视转型。各品牌正在扩大 RGB LED 背光架构的商业化应用，在色域容量、局部调光精度和峰值亮度等方面实现提升，从而支撑更高的产品定价。

Omdia 预测，到 2030 年，RGB LED 背光将占全球高端电视收入的 49%。届时，采用传统背光技术的液晶电视在高端电视收入中的占比预计将仅为 2%，反映出该细分领域内技术结构的转变。

▲ 高端电视收入份额（按技术和 LED 类型划分的）

上述前景表明，在电视整体需求放缓的背景下，技术迭代和更高价值机型的重要性愈发凸显。北美地区高端电视出货量预计将保持增长，反映出高消费能力消费者对先进显示功能的持续需求。电视厂商在元器件供应管理和高端产品组合扩展方面的能力，将成为把握这一机遇的关键。

参考

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