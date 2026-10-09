支持 iPhone 18 系列 AVS 动态快充：酷态科 CP6 电能充 Mini 79 → 62 元国补直降

CUKTECH 酷态科 CP6 电能充 Mini 于今年 8 月发布，单体售 79 元。

支持苹果 iPhone 18 Pro / iPhone 17 系列至高 60W AVS 动态充电，15 分钟至高可充至 50% 电量。

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这款充电器主打 67W MAX 功率，双 C 口设计。

支持 iPhone 18 系列至高 60W 充电，支持 iPhone 17 系列至高 45W 充电。

它专为苹果全生态设计，覆盖 iPhone、iPad、MacBook、AirPods 等设备。

这款充电器通过德国 TÜV 莱茵放心充认证，采用行业领先氮化镓技术，在提升快充效率的同时控制温度，做到边充边玩不发烫。它支持芯片级智能温控，可实时恒温调节，每小时可进行 36000 次温度监测，异常情况可做到 0.1 秒极速防护。

体积小巧做到 36 × 36 × 50.5mm，轻量化设计方便随身携带，即便小包也可以轻松容纳；它采用新国标半包胶折叠插脚，不占用插座多余空间，外出携带更方便。

它采用双 C 口设计，两个接口单口盲插均为大功率，支持两台设备同时充电，可同时给手机和耳机补能，无需排队等待；多设备同充时可智能动态调节充电功率，适配不同设备需求。

当无协议设备充电功率 < 2W 持续约 1 分钟，另一接口充电功率可从 33W MAX 升至 45W MAX。

充电策略支持快充提速 + 满电缓充，低电量阶段大功率快充快速补能，电量充沛后自动智能降载，避免持续满充损伤电池健康，温柔呵护爱机，夜间通宵充电也无需顾虑。

它同时兼容安卓和 iOS 设备，支持 ADC 自适应快充，不止苹果设备，67W MAX 也可满足安卓旗舰设备快充需求：华为 Mate 80 Pro Max 30 分钟充电约 53%（ 33W MAX），三星 S26 Ultra 30 分钟充电约 72%（ 60W MAX），vivo X300 30 分钟充电约 55%（ 45W MAX）。

安全方面提供全方位用电保护机制，包含短路保护、低纹波、输入过压保护、NTC 防浪涌、输入过流保护、输出过流保护、输出过压保护、低电磁干扰、耐静电九重防护，时刻筑牢安全防线。

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