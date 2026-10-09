滥用盒马鲜生平台售后规则：一女子 3 个月恶意“仅退款”399 件商品被警方依法采取刑事强制措施

IT之家 10 月 9 日消息，据上海警方，近期曹行派出所查获一起恶意“仅退款”诈骗案件，涉案嫌疑人王某利用盒马鲜生超市平台售后规则，3 个月内对 399 件商品申请仅退款，涉案金额达 8000 余元，目前其已被警方依法采取刑事强制措施。

IT之家参考通报获悉，今年 6 月，女子王某在盒马鲜生超市网上平台购入一款水果，觉得口味不佳，就以“不喜欢 / 不想要”为由申请了仅退款。平台客服联系后，让王某自行处理商品，并很快通过了仅退款申请。

▲ 图源上海警方

尝到甜头的王某，意识到该平台对于生鲜或日用品等小额商品不太会上门取件，便开始了越来越频繁的“薅羊毛”操作。自 6 月以来，王某多次在该平台下单购物，并以“不喜欢 / 不想要”“支付方式选错”“未使用优惠券”“内部腐烂发霉”等多种理由申请仅退款。实际上，王某对于多个“不喜欢”的商品，在后续仍下单同款商品十余次。在收到完好无损的商品后，虚构生鲜变质或受损，反复申请仅退款。

有些价值较高或整箱的商品，例如三文鱼、套装牛奶等，平台会派快递员上门取件，王某就将吃剩的部分退还。王某利用这种方式，不上门取件的物品就留下自用，上门取件的则将剩余产品退回。

目前，犯罪嫌疑人王某因涉嫌诈骗罪已被闵行警方依法采取刑事强制措施，案件正在进一步审理中。